ارائه خدمات رایگان دهکده گنج نامه به مدال آوران المپیک/راه اندازی مدارس تخصصی ورزش در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی، فرهنگی، ورزشی گنج نامه گفت: دهکده گنج نامه همدان به مدال آوران المپیک یکسال خدمات رایگان می دهد.

سعید ترابیان افزود: دهکده گنج نامه در راستای ارج نهادن به تلاش و افتخارآفرینی مدال آوران ایرانی المپیک 2012 لندن، به قهرمانان و خانواده آنان یکسال استفاده رایگان از خدمات مختلف این دهکده را به عنوان جایزه اهدا می کند.

ترابیان اضافه کرد: تمامی قهرمانان رشته های مختلف تیم های ملی ایران در المپیک 2012 لندن می توانند از خدمات دهکده گنج نامه شامل تله کابین، سورتمه، تیرول، پل معلق، سکوی پرش بانجی جامپینگ، کافی شاپ، تعادل هوایی، شهربازی و دیگر امکانات، به همراه خانواده خود استفاده رایگان داشته باشند.

وی یادآور شد: هماهنگی لازم برای اعطای این خدمات با فدراسیون ها در حال انجام است.

هیئت بدمینتون همدان صاحب سالن تمرین اختصاصی شد

پس از سالها انتظار و با تلاش و پیگیری، هیئت بدمینتون استان دارای سالن تمرین اختصاصی و دفتر کار شد.

بر اساس این گزارش، این سالن یکی از مجهزترین سالن های بدمینتون در کشور است که توانایی میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری و بین الملی را داراست.

گفتنی است با توجه به ویژگی های خوب سالن و مرکزیت همدان فدراسیون بدمینتون از برپایی اردوهای تیم ملی در همدان خبر داد.

34 مدرسه تخصصی ورزش در همدان راه‌اندازی می‌شود

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش همدان گفت: 34 مدرسه تخصصی ورزش در همدان راه‌اندازی می‌شود.

عبدالله جعفری اظهار داشت: آموزش و پرورش استان همدان در سال جاری برای راه‌اندازی مدارس تخصصی ورزش 29 سهمیه داشت.

وی اضافه کرد: با استقبال مناطق آموزشی 19 گانه و تلاش کارشناسان تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی و مدیران تاکنون ایجاد 34 مدرسه تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری با بیان اینکه دانش‌آموزان در این مدارس به صورت تخصصی در رشته ورزشی مورد نظر خود آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند، گفت: در این مدارس از معلمان ورزش دارای کارت مربیگری مربوط به رشته ورزشی مورد نظر استفاده می شود.

همدان در مرحله نهایی لیگ برتر کبدی کشور شرکت می کند

تیم کبدی کبودراهنگ همدان با هشت تیم در مرحله نهایی سومین دوره لیگ برتر کبدی سالنی مردان کشور رقابت می کند.

براساس این گزارش، مراسم قرعه کشی مرحله نهایی سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کبدی سالنی مردان انتخابی تیم ملی برگزار شد و هشت تیم حاضر در مرحله نهایی لیگ برتر در یک گروه به صورت دوره‌ای در دو مرحله رفت و برگشت با هم به رقابت خواهند پرداخت.

تیم کبودراهنگ همدان در این رقابت ها با تیمهای ترافیک ساری، هیئت کبدی سنندج، فردوسی جلین، زنجان، هیئت کبدی ارومیه، پست بانک قم و شهرداری زهک سیستان و بلوچستان در مرحله نهایی به صورت متمرکز در دو مرحله رفت و برگشت با هم به رقابت می‌پردازند.

دور رفت این رقابت‌ها 20 شهریور‌ماه امسال به میزبانی آذربایجان غربی برگزار خواهد شد و دور برگشت نیز از سوم تا هفتم مهرماه سال جاری در زنجان برگزار می‌شود

تجلیل از هیئتهای ورزشی برتر استان همدان

در نشست ماهانه هیئت های ورزشی از هیئت برتر استان همدان که سال گذشته در ارزیابی فدراسیون های ورزشی کشور، حائز رتبه های برتر شده بودند تجلیل شد.

در این مراسم از هیئت همگانی استان همدان به عنوان رتبه اول فدراسیون، هیئت های دوچرخه سواری، قایقرانی، هاکی و کبدی به عنوان رتبه های دوم فدراسیون، هیئت پزشکی ورزشی به عنوان رتبه سوم فدراسیون قدردانی شد.

همچنین از هیئت اتومبیل رانی و موتور سواری و اسکی به عنوان رتبه چهارم فدراسیون و هیئت های شمشیربازی و شطرنج به عنوان رتبه های ششم کشور با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.

برگزاری مسابقات ژیمناستیک در همدان

به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) مسابقات منتخبین ژیمناستیک باشگاههای استان همدان برای حضور در مسابقات لیگ باشگاههای کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این مسابقات در شش ماده در سالن ژیمناستیک همدان برگزار شد که در پایان در حرکات زمینی فرید رسولی، میلاد سماواتی و سعید علیپور صاحب رتبه های اول تا سوم شدند.

در خرک حلقه سعید علیپور، پیام مجیدی و محمدرضا صوفی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در دار حلقه فرید رسولی اول شد و پیام مجیدی و فرشاد فعله گری دوم و سوم شدند.

در پرش خرک نیز پیام مجیدی، میلاد سماواتی و برزین احمدی اول تا سوم شدند و در پارالل فرید رسولی اول و میلاد سماواتی و سعید علیپور دوم و سوم شدند.

در بارفیکس نیز میلاد سماواتی اول شد و پیام مجیدی و برزین احمدی در رده های دوم و سوم ایستادند

شناگر کبودراهنگی قهرمان جشنواره بسیج شد

جوان کبودراهنگی موفق به کسب مقام قهرمانی و مدال طلای بیستمین دوره مسابقات شنای جشنواره فرهنگی ورزشی فجر بسیج کشور شد.

مرتضی پیری جوان 20 ساله کبودراهنگی از سال 83 در رشته‌ شنای پروانه‌ای شروع به فعالیت کرد و تاکنون مقام‌های مختلف کشوری و استانی به دست آورده است.

پیری در مسابقات جشنواره فجر بسیج کشور نیز که در زنجان و با حضور 160 شناگر از استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، البرز، اردبیل چارمحال بختیاری برگزار شد، به مقام اول کشوری دست یافت و در سکوی قهرمانی ایستاد.