جهاد دانشگاهی نیازمند حمایت در سطح ملی و استانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جعفری افزود: باید سازمان و پژوهشگران نهادی که برای توسعه و رشد واقعی کشور تلاش می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرد تا بتوانند کارهای بهتری انجام دهند.

وی اظهارداشت: بنده به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، از طرح‌ها و برنامه‌هایی که نیاز به حمایت داشته باشد، تاجایی که امکان داشته باشد، حمایت می‌کنم.

جعفری جهاد دانشگاهی را یکی از مولودهای انقلاب اسلامی ذکرکرد و گفت: در این مجموعه، مطالبی که به صورت انتزاعی و نظری درس داده شده و یا آموخته می‌شود، کاربردی خواهد شد.

وی افزود: علم و آموخته‌های مجموعه جهاد دانشگاهی باید به سویی پیش برود که جامعه از آن‌ها بهره‌امند شود و در حد آموخته‌های ذهنی نباشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در این زمینه موفق بوده است اظهارداشت: تاسیس پژوهشکده رویان از جمله توفیقات و موهبت‌هایی است که این نهاد به آن دست یافته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز فعالیت و کارهای بسیاری انجام می‌شود که قابل تقدیر است، گرچه راه نرفته بسیار است و برای رسیدن به جایگاه بهتر باید تلاش کرد.

جعفری اظهارداشت: رویکرد مجموعه جهاد دانشگاهی این است که علمی به فرزندان آموخته شود که به صورت کاربردی باشد و به تولید ثروت منتهی شود.

وی افزود: مجموعه جهاد دانشگاهی خراسان شمالی نیز تلاش‌ها و حرکت‌های خوبی در زمینه علمی داشته و خبرگزاری دانشجویان ایران"ایسنا" و خبرگزاری قرآنی ایران"ایکنا" یکی از بخش‌های تاثیر گذار و موفق در این مجموعه است.