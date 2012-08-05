راه اندازی نخستین خط تولید اتوبوسهای دوکابین خاورمیانه در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل هاشمی ، رئیس هیئت مدیره اسنا خودرو در این خصوص گفت: برنامه تولید اتوبوسهای دوکابین BRT از سال 89 در تبریز آغاز شده و تا پایان سال 90، با اتمام عملیات عمرانی این مجموعه در شهرک سرمایه گذاری خارجی، تجهیزات خط تولید این اتوبوس ها نصب و راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه تمام سرمایه گذاری انجام شده توسط خود اسنا خودرو و بدون استفاده از تسهیلات دولتی صورت گرفته است اظهار داشت: از ابتدای سال 91 نیز تولید آزمایشی اتوبوسهای دوکابین در این مجموعه به عنوان نخستین مجموعه از نوع خود در خاورمیانه آغاز شده و با نتایج مثبت به دست آمده، خط تولید یاد شده به طور رسمی در هفته دولت امسال با حضور مقامات داخلی و شرکای خارجی افتتاح می شود.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون 5 دستگاه اتوبوس دوکابین به صورت آزمایشی در کارخانه اسنا خودرو تبریز تولید شده است گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این خط، استفاده از توانمندیهای داخلی در تولید اتوبوسهای یاد شده است بطوریکه تاکنون 50 درصد قطعات اتوبوسهای BRT یا تولید داخل شده یا واحدهای مشابه داخلی شناسایی و در آینده از توانمندیهای آنان استفاده خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره اسنا خودرو با اشاره به برنامه های این مجموعه برای توسعه این خط تولید گفت: برنامه نهایی این مجموعه برای تولید سالانه 500 دستگاه اتوبوس دوکابین با اشتغالزایی حدود 500 نفر هدفگذاری شده است.

مسیر گشایی ۳۵ کیلومتری از خط انتقال اصلی سد هرزندات

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان ۳۵ کیلومتر از مسیر خط اصلی از مخزن ۶۴ هزار متر مکعبی تا سد هرزندات مسیر گشایی شده است.

ارسلان هاشمی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در خصوص تاخیر اجرای طرح آبرسانی ارس به دشت های هرزند و یکانات در شهرستان مرند افزود: بستر سازی برای اجرای این پروژه فراهم گردیده اما اجرای به موقع آن منوط به تامین اعتبار لازم بوده که تاکنون صورت نگرفته است.

وی با اشاره به مراحل اجرای این طرح آبرسانی گفت: پروژه یاد شده دارای دو مرحله مطالعاتی بود که مرحله نخست آن به اتمام رسیده و مراحل تصویب آن از مراجع لازم نیز عملی شده و بر اساس پیگیری مراحل تامین منابع مالی و نحوه جذب آن از طریق فاینانس یا سازوکار های دیگر است.

هاشمی اظهار داشت: مطالعات ژئوتکنیک سد هرزندات که بخش مهمی از طرح آبرسانی مذکور به حساب می آید نیز با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

وی گفت : این مسیر برای اجرای عملیات لوله گذاری آماده شده و پیمانکار لوله های مسیر خط انتقال اصلی نیز به طول ۱۷ کیلومتر و به قطر دو متر انتخاب شده و در شرف مبادله قرارداد است.

هاشمی در ادامه با اشاره به دیگر بخش های این پروژه آبرسانی تصریح کرد: عملیات اجرایی مخزن ۶۴ هزار متر مکعبی در ابتدای دشت یکانات با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

صادرات 3500 میلیون دلاری مواد پتروشیمی از تبریز



مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز از صادرات انواع محصولات پتروشیمی به خارج از کشور به ارزش سه هزار و 500 میلییون دلار طی چهار ماه نخست سالجاری خبر داد.

عظیم عبدل نژاد ممقانی در این باره به خبرنگاران گفت: این محصولات از نظر وزنی شامل 2500 تن انواع محصولات پتروشیمی می شوند.

وی افزود: در همین مدت این مجتمع پتروشیمی توانسته است تا 104 هزار تن انواع محصولات پایین دستی پتروشیمی را به ارزش دو هزار میلیارد ریال برای مصرف داخلی کشور تولید کند.