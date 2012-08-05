ارئه گزارش محمدی زاده درباره ریزگردها به مجلس/ اقدامات برای مهار ریزگردها کافی نبود

کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهمیت موضوع پدیده ریزگردها در کشورمان از رئیس سازمان محیط زیست درخواست کردیم که در مجلس حضور داشته باشد و گزارشی را از عملکرد این سازمان به ما ارائه دهند.

وی با بیان اینکه اقداماتی که برای مهار ریزگردها صورت گرفته کافی نبوده است، اظهار داشت: صدماتی که پدیده ریزگردها به محیط زیست انسانی و طبیعی کشور وارد می کند، بسیار زیاد است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پس از ارائه گزارش رئیس سازمان محیط زیست، با حضور نمایندگان راهکارهای مجلس با همکاری مسئولان محیط زیست و دولت برای تقلیل این معضل مهم بحران زا در کشور بررسی می شود.

این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع دریاچه ارومیه نیز خاطرنشان کرد: همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که با حضور رئیس سازمان محیط زیست در مجلس بررسی می شود، موضوع بحران دریاچه ارومیه است که قویا مورد تأکید اعضای فراکسیون محیط زیست است و از موضوعاتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

ارائه گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد گرد و غبار و ریزگردها، اولین دستور کار صحن مجلس در روز یکشنبه است.

