روایت زندگی دیوانگان در «سِفر کالیو»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سفر کالیو» نوشته فرهنگ راد مجموعه داستانی به هم پیوسته به شمار میرود که به گفته نویسنده آن شامل چندین روایت درباه سیر و سفر در دنیای جنون و مجانین است.
داستانهای این کتاب که شامل 10 روایت کوتاه میشود عمدتا در شهر رشت و اطراف آن رخ میدهد و شخصیتهای محوری آن نیز از جمله انسانهای شوربختی به شمار میروند که زندگی عقلایی در جهان را ترک گفتهاند و در عالم جنون به زندگی میپردازند.
جنون از جنس ایژ، دیوانه محبوب سالهای کودکی من، غول روستای بالاده و جنونش، جناب سرهنگ و عصر کوتاهش در دیوانگی، دیوانه و جاده، دیوانهها و کوچهها، دیوانه زیبای پایین ده، از رضا مار تا پیچا مار، آدلف هیتلر و آلبرت شوایتزر رشتی و سنگام عناوین داستانهای این مجموعه به شمار میروند.
دیوانگی محوریت اصلی داستانهای این کتاب به شمار میرود و در بسترهای مختلف زندگی شخصیتهای این داستانها ابعاد مختلف آن را به نمایش کشیده است.
سبک و فرم در این اثر جایگاه ویژهای به خود اختصاص داده است و در کنار آن نویسنده درصدد ارائه نوعی طنز تلخ در این کتاب به شمار میرود.
سفر کالیو را انتشارات روزنه با قیمت 4350 تومان منتشر کرده است.
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