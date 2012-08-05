سعید مهذب ترابی در گفتگو با مهر درباره رونمایی از نسل جدید اسختمان های بهینه سازی مصرف انرژی در ایران، گفت: در تمامی بخش‌های خانه کم مصرف انرژی شامل دیواره، کف و پشت بام مشخصات فنی و استاندارد بهینه سازی انرژی رعایت شده است به طوری‌که از پنجره‌های دوجداره، دیوارهای حرارتی و لامپ‌های ال.ای.دی استفاده شده است.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی با اعلام اینکه پیش بینی می شود در این نسل جدید واحدهای مسکونی با استفاده از تمامی شرایط آسایشی و رفاهی بین 50 تا 65 درصد بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی حاصل شود، تصریح کرد: قطعا این موضوع منجر به کاهش قابل توجه بار مالی قبوض برق و گاز مشترکان خانگی و تجاری خواهد شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه همزمان با استفاده از مصالح استاندارد در این خانه کم مصرف انرژی، تمامی تجهیزات و لوزام خانگی به‌کار رفته دارای کمترین میزان مصرف سوخت و انرژی هستند، اظهار داشت: در این خانه‌ها تمامی لامپ‌های استفاده شده از نوع ال.ئی.دی مورد استفاده قرار گرفته است ضمن آنکه لوازم خانگی مورد استفاده در این نسل جدید ساختمان‌ها همگی دارای رتبه انرژی پایین است به طوری‌که یخچال، کولر آبی، سامانه روشنایی، گرمایشی و سرمایشی همگی دارای رتبه A و B انرژی هستند.

به گفته وی برای نخستین بار امکان تولید محصولات برقی همچون کولر آبی و یخچال با رتبه A و B مصرف انرژی در داخل کشور تولید شده است که این لوازم برقی با حمایت مستقیم دولت از سازندگان و صنعتگران داخلی استفاده شده است.

مهذب ترابی با یادآوری اینکه بر این اساس با توافقی که با سازندگان لوازم خانگی انجام گرفته مقرر شده است به ازای هر رتبه کاهش مصرف انرژی و به ازای تولید هر دستگاه تسهیلات با نرخ کارمزد کم در اختیار سازندگان داخلی پرداخت شود، بیان کرد: به منظور راه اندازی خط تولید انبوه هم تسهیلات ویژه‌ای در اختیار سازندگان داخلی قرار می گیرد که نرخ کارمزد این تسهیلات حدود چهار درصد است.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی، افزود: باید به این موضوع هم اشاره کرد که مصرف برق و انرژی الکتریکی این محصولات در مقایسه با لوازم خانگی مشابه حدود 40 تا 50 درصد کمتر است.

وی در پاسخ به این سوال مهر که استفاده از این محصولات برقی تولید داخل با رتبه انرژی A و B در کاهش بار مالی قبوض برق چه تاثیری به همراه دارد؟، توضیح داد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته مصرف برق ماهانه یک آپارتمان کم مصرف انرژی بین 100 تا 110 کیلووات ساعت است و این کاهش و صرفه‌جویی مصرف برق در حالی رقم می خورد که هیچ محدودیتی در امکانات رفاهی و آسایشی مشترکان به وجود نمی آید.

این مقام مسئول با بیان اینکه در این ساختمانهای کم مصرف انرژی هزینه‌های مصرف برق 50 تا 65 درصد نسبت به یک واحد مسکونی عمومی کاهش می‌یابد، تاکید کرد: به عبارت دیگر مشترکان در پله‌های اول یا دوم مصرف برق قرار می‌گیرند.

مهذب ترابی در خصوص هزینه ساخت این واحدهای جدید مسکونی، گفت: مطالعات و برآوردهای کارشناسی شده نشان می‌دهد که در یک ساختمان نوساز به ازای هر متر مربه هزینه‌های ساخت 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد اما مزیت این ساختمان‌های کم مصرف انرژی آن است که در مقایسه با آپارتمان‌های معمولی ان است که برای طراحی و ساخت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی همچون موتورخانه باید هزینه کمتری پرداخت شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع نرخ بازگشت سرمایه ساختمان‌های کم مصرف انرژی بسیار بالا بوده و در مدت کوتاهی تمامی این هزینه‌های اضافی بازگشت داده می شود.