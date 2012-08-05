جشن تولد رئیس جمهور باانتقاد رقیب/ اوباما مجموعه ای شگفت انگیز از اشتباهات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "میت رامنی " شب گذشته در دیدار با رای دهندگان ایندیانا جدیدترین آمارهای اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد و این آمارها را نشانه ای برای عدم کارآیی سیاست های اقتصادی رقیب دموکرات خود دانست.

اداره کار آمریکا روز جمعه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن در ماه جولای 163 هزار شغل جدید ایجاد شده که این میزان بالاترین رقم اشتغال زایی در پنج ماه گذشته بوده است. اما با این وجود نرخ بیکاری از 8.2 درصد در ماه ژوئن به 8.3 درصد در ماه جولای رسید.

رامنی در ادامه سخنان خود با استناد به این آمار جدید گفت : اینها خانواده هایی واقعی هستند که روزگار مشکلی را دارند. این مجموعه ای شگفت انگیز از سیاست های اشتباه رئیس جمهور است.

به نوشته آسوشیتدپرس، باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 توانست با اختلاف کمی در ایندیانا پیروز شود و به این ترتیب اولین نامزد دموکرات ها بود که در 40 سال گذشته توانسته بود در این ایالت به پیروزی برسد. اما جدیدترین نظرسنجی های انجام شده حکایت از آن دارند که رامنی در انتخابات 2012 در این ایالت شانس بیشتری نسبت به اوباما دارد.

انتقادات روز گذشته رامنی از اوباما درحالی انجام گرفت که رئیس جمهور آمریکا دیروز پنجاه و یکمین سالگرد تولد خود را جشن گرفت.

در همین رابطه روز گذشته کمیته انتخاباتی اوباما یک فیلم تبلیغاتی جدید را منتشر کرد که در آن به برنامه های رامنی بویژه مخالفت وی با حق سقط جنین حمله شده بود.

در این تبلیغات جدید یک زن رامنی را دور از دسترس خوانده و او را فردی توصیف می کند که می خواهد به قوانین دهه 1950 بازگردد.