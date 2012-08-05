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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

شیوع سرطانهای کولورکتال در شهرها بیشتر از مناطق روستایی است

رئیس هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران با هشدار نسبت به روند رو به افزایش سرطانهای کولورکتال نسبت به 10 سال گذشته گفت: شیوه تغذیه، یبوست و افزایش استرسهای اجتماعی از مهمترین علل سرطانهای کولورکتال است از این رو این قبیل سرطانها در شهرها شایعتر از مناطق روستایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد وفایی اظهار کرد: تغییر حالت اجابت مزاج نخستین و مهمترین علامت سرطانهای کولورکتال است و این بدان معناست که فرد بدون علت خاصی دچار اسهال سپس یبوست مکرر می شود.

وی تغییر رنگ مدفوع را از دیگر علایم شایع سرطان های کولورکتال برشمرد و افزود: بسته به این که خونریزی در چه ناحیه ای از روده است مدفوع این افراد به رنگ سیاه و یا خون روشن است.

رئیس هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران ادامه داد: از عوارض کولیتهای زخمی، تبدیل این عارضه به سرطانهاست بنابراین برای افراد مبتلا به کولیتهای زخمی کولونوسکوپی و نمونه برداری منظم و مکرر الزامیست تا به محض بروز نخستین نشانه های بدخیمی برداشته شود.

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: امروزه ثابت شده است که احتمال سرطانی شدن انواع پولیپ های روده در طولانی و کوتاه مدت وجود دارد از این رو باید همه پولیپ های روده را مقدمه ای برای سرطانها دانست.

وی با بیان اینکه سرطانهای کولورکتال سومین سرطان شایع دنیاست، افزود: اما میزان شیوع آن در نقاط مختلف دنیا بسته به نوع رژیم غذایی متفاوت است و چون کولون (روده بزرگ) کمتر مورد نیاز بدن است از این رو برداشتن بخش یا همه این عضو بلامانع است.

این جراح و فوق تخصص جراحی کولورکتال تکنیکهای جراحی و سرنوشت بیماران مبتلا به سرطانها در بخشهای مختلف کولون و رکتوم را متفاوت دانست و گفت: شیوع سرطانهای کولورکتال از 50 سالگی به بعد افزایش می یابد اما مراجعه، تشخیص و درمان زودهنگام موثرتر است به طور مثال چنانچه سرطان در مراحل 1 و 2 تشخیص داده شوند درمان تا 97 درصد موثر و قطعی است اما با افزایش درجه سرطان براثر اهمال یا عدم آگاهی شانس موفقیت در درمان را کاهش می دهد.

وفایی ادامه داد: یبوست نیز از علل موثر در بروز سرطان است و امروزه ثابت شده است سلولهای اولیه سرطانی در روده بزرگ با عبور مواد غذایی از روده بزرگ کنده و خارج می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون برای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطانهای کولورکتال کولونوسکوپی و آزمایش مدفوع از نظر وجود خون نامرئی از سنین 45 تا 50 سالگی و تکرار هر 3 سال یک بار برای همه افراد توصیه می شود.

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران با موضوع بیماریهای خوش‌خیم و بدخیم پستان(جراحی، بازسازی و...) با حداکثر امتیاز بازآموزی (مدون و مداوم) ویژه پزشکان عمومی و متخصصان جراحی و داخلی به همراه کارگاههای آموزشی 29 تا 31 شهریور 91 در سالن همایشهای رازی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1665900

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