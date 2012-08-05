شیوع سرطانهای کولورکتال در شهرها بیشتر از مناطق روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد وفایی اظهار کرد: تغییر حالت اجابت مزاج نخستین و مهمترین علامت سرطانهای کولورکتال است و این بدان معناست که فرد بدون علت خاصی دچار اسهال سپس یبوست مکرر می شود.

وی تغییر رنگ مدفوع را از دیگر علایم شایع سرطان های کولورکتال برشمرد و افزود: بسته به این که خونریزی در چه ناحیه ای از روده است مدفوع این افراد به رنگ سیاه و یا خون روشن است.

رئیس هفتمین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران ادامه داد: از عوارض کولیتهای زخمی، تبدیل این عارضه به سرطانهاست بنابراین برای افراد مبتلا به کولیتهای زخمی کولونوسکوپی و نمونه برداری منظم و مکرر الزامیست تا به محض بروز نخستین نشانه های بدخیمی برداشته شود.

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: امروزه ثابت شده است که احتمال سرطانی شدن انواع پولیپ های روده در طولانی و کوتاه مدت وجود دارد از این رو باید همه پولیپ های روده را مقدمه ای برای سرطانها دانست.

وی با بیان اینکه سرطانهای کولورکتال سومین سرطان شایع دنیاست، افزود: اما میزان شیوع آن در نقاط مختلف دنیا بسته به نوع رژیم غذایی متفاوت است و چون کولون (روده بزرگ) کمتر مورد نیاز بدن است از این رو برداشتن بخش یا همه این عضو بلامانع است.

این جراح و فوق تخصص جراحی کولورکتال تکنیکهای جراحی و سرنوشت بیماران مبتلا به سرطانها در بخشهای مختلف کولون و رکتوم را متفاوت دانست و گفت: شیوع سرطانهای کولورکتال از 50 سالگی به بعد افزایش می یابد اما مراجعه، تشخیص و درمان زودهنگام موثرتر است به طور مثال چنانچه سرطان در مراحل 1 و 2 تشخیص داده شوند درمان تا 97 درصد موثر و قطعی است اما با افزایش درجه سرطان براثر اهمال یا عدم آگاهی شانس موفقیت در درمان را کاهش می دهد.

وفایی ادامه داد: یبوست نیز از علل موثر در بروز سرطان است و امروزه ثابت شده است سلولهای اولیه سرطانی در روده بزرگ با عبور مواد غذایی از روده بزرگ کنده و خارج می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون برای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطانهای کولورکتال کولونوسکوپی و آزمایش مدفوع از نظر وجود خون نامرئی از سنین 45 تا 50 سالگی و تکرار هر 3 سال یک بار برای همه افراد توصیه می شود.

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