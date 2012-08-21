  1. حوزه و دانشگاه
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

راه اندازی 18 دانشگاه تک جنسیتی جدید در کشور/ تغییر نام یک موسسه

راه اندازی 18 دانشگاه تک جنسیتی جدید در کشور/ تغییر نام یک موسسه

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد غیردولتی غیرانتفاعی از آخرین وضعیت راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی در کشور خبر داد و اعلام کرد که 18 دانشگاه تک جنسیتی جدید در حال راه اندازی هستند.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صدرا که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران مستقر بود تفکیک و به دو دانشگاه دختران و پسران تقسیم شد.

وی گفت: با این تفکیک، دانشگاه دختران صدرا به "آل طاها" تغییر نام پیدا کرد و دانشگاه پسران با همان نام صدرا باقی ماند.

به گفته مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد غیردولتی غیرانتفاعی، همچنین موسسه "شکوه شرق" در زاهدان ویژه پسران راه اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد که 6 موسسه دیگر تک جنسیتی از جمله یک موسسه خواهران در تبریز، یک موسسه پسران در کرج، یک موسسه دختران در قم و سه موسسه خواهران در شهرهای مشهد، ارومیه و زنجان راه اندازی خواهند شد.

نادری همچنین به 11 موسسه تک جنسیتی دیگر اشاره کرد که درخواستشان برای راه اندازی در حال بررسی است.

کد مطلب 1665909

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