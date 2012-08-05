زندگی آیت الله ایلامی انیمیشن می شود/ نمایش "المپیک" در سالن سینما حقیقت

به گزارش خبرنگار مهر، زندگی آیت‌الله ایلامی در یک انیمیشن 70 دقیقه‌ای برای شرکت در هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" تولید می‌شود. مهم‌ترین و تازه‌ترین تولید حوزه هنری استان ایلام ساخت یک انیمیشن 70 دقیقه‌ای به نام "مرد مهربان" به کارگردانی محمد زرین‌قلم است که در مرحله صداگذاری است. این انیمیشن درباره زندگی آیت‌الله حیدری ایلامی است. در صورتی که این انیمیشن به موقع آماده شود در جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" به نمایش درخواهد آمد.

"عصر ستاره ها" المپیک را پخش می کند

- با خبر شدیم برنامه هفتگی "عصر ستاره‌ها" که هر سه شنبه در سالن سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود قرار است در تازه ترین برنامه هفتگی خود فیلم انیمیشن "المپیک" ساخته شهرام حیدریان و چهار انیمیشن دیگر به نام های" جنگ ساز" ، "ایستگاه " به کارگردانی ناهید صمدی مقدم، "مرگ و پیرزن" ساخته لیدا فضلی و "زنی زیر یخ..." ساخته مریم خلیل زاده را به نمایش بگذارد و پس از آن جلسه نقد و بررسی این چهار فیلم با حضور مازیار فکری ارشاد مجری - کارشناس برگزار می شود.

- مسابقات بازی سازی جام رمضان در انستیتو ملی بازی سازی در حال برگزاری است و تا 31 مردادماه ادامه خواهد داشت.هنرجویان انستیتو ملی بازی سازی در تیم های 5 نفره در رشته های فنی ، هنری و طراحی بازی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

اختتامیه ایده های قرآنی بازی های رایانه ای در راه است

همچنین با خبر شدیم که مراسم اختتامیه بخش ایده های قرآنی دومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران فردا 16 مردادماه در محل نمایشگاه قرآن برگزار می شود. این مراسم با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت الله حمید محمدی رئیس نمایشگاه قرآن و بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در محل نمایشگاه قرآن برگزار می شود.در این مراسم از برگزیدگان بخش مسابقات ایده های قرآنی دومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران تقدیر می شود.

- خبر آخر اینکه فیلم کوتاه "صدای باران" به کارگردانی "جلال ساعدپناه" جایزه سومین دوره جشنواره "یک کشور، یک فیلم" از کشور فرانسه را دریافت کرد.

جشنواره "یک کشور، یک فیلم"، هیئت داوران ندارد و مردم داوران این جشنواره محسوب می‌شوند و با آرای خود بهترین فیلم را انتخاب می‌کنند؛ که امسال کارگردان ایرانی "جلال ساعدپناه" بافیلم کوتاه "صدای باران" توانست بیشترین آرا و جایزه این جشنواره مردمی را از آن خود کند.

همچنین این فیلم پیش از این در بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "بلاک" آلمان به نمایش درآمد و توانست جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از میان 54 فیلم اروپایی و آسیایی از آن خود کند.