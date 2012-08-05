تصاویری از شیرخوارگاه ستاره ای کیهان/ باران بنفش از ستاره های دنبال دار

شیرخوارگاه ستاره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، این خوشه از رنگهای اصلی سحابی تریفید است که با نام مستعار کارخانه ستاره مشهور شده است که در صورت فلکی قوس قراردارد. این تصویر رنگارنگ روز اول آگوست در نشنال جغرافی ثبت شده است و یکی از تصاویر محبوب این هفته بوده است.

سحابی تریفید دربرگیرنده سه نوع سحابی است، ابرهای بزرگی از گازهای بین ستاره ای و غبار. سحابی انعکاسی که در سمت چپ تصویر مشخص است نور آبی را از ستاره های اطراف پراکنده می کند. در سمت راست تصویر ستاره های تازه متولد شده ای در مرکز گرمای تریفید و گازهای اطراف مشاهده می شود که محتوای بالای هیدروژنی آن علتی برای رنگ قرمز محسوب می شود.

رقص نور

ربانهای باریک از پلاسما و خطوط مغناطیسی که از خورشید به چشم می خورد توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا در روز 23 و 24 ژوئیه گرفته شده است.

وقتی این تصویر گرفته شد، حدود یک سوم از خورشید در حال فعالیت بوده است.

باران بنفش

تصویر دنباله های ستاره ای که در نتیجه تابش طولانی و چرخش زمین ایجاد شده در آسمان شب بر فراز پارک باستان شناختی Szazhalombatta در مجارستان مشاهده شده است.

تصاویر تماشایی از ستاره ها و سایر پدیده های فلکی از این پارک که زندگی روستایی پیش از تاریخ را نشان می دهد، بسیار شایع است.

تصویر اشعه ایکس

کهکشان مارپیچی M83 شبیه یک چرخ دنده بزرگ یکی از ژرفترین تصاویر اشعه ایکس از یک کهکشان غیر از راه شیری است.

این تصویر روز 30 ژوئیه توسط رصدخانه اشعه ایکس چاندرا ناسا و با پرتوهای اشعه ایکس با انرژی کم (قرمز)، متوسط (سبز) و بالا (آبی) گرفته شده است.

حرکت سریع ستاره ای

سحابی سیاره ای HFG1 در این تصویر مشاهده می شود که از رصدخانه ملی آریزونا گرفته شده است.

سیستم ستاره ای V664 Cas که موجب شکل گیری این سجابی شده به قدری سریع حرکت می کند که یک شکل قوسی شکل را ایجاد کرده است، همین کمان آبی رنگی که گوشه بالای راست تصویر مشاهده می شود. نوار قرمز رنگ پشت آن نیز باقیمانده های گازهای این سیستم ستاره ای است.