سایت جامع تبیان قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر یکشنبه با حضور گسترده ائمه جماعات، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و انقلابی در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، نسخه جدید سایت دینی و انقلابی تبیان قم توسط حجتالاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم، حجتالاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و دکتر طالبپور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان کشور رونمایی شد.
نسخه جدید سایت تبیان قم با توجه به نیازهای جدید کاربران و مخاطبان خود تحلیل، طراحی و پیادهسازی شده است.
در این نسخه سعی شده علاوه بر تنوع در محتوا و توسعه موضوعی مطالب به بیش از 140 موضوع در 9 بخش کلی و رویکرد تحلیلی در مطالب سایت، از ویژگیها و امکانات فنی مختلف برای سهولت دسترسی مخاطبان به مطالب مورد نیاز، تعامل با سایت با استفاده از وبلاگها و انجمنها، ارائه خدمات الکترونیک مختلف از جمله ثبت و تمدید مجوز هیئتهای مذهبی، موسسات قرآنی و... و همچنین راه اندازی زیرساختهای تخصصی دارالقرآن الکریم، صدرا، هیئتهای مذهبی، اوقات فراغت بهره برداری شود.
علاوه بر این در بخش پرتال محراب با تکمیل و راه اندازی فازهای بعدی بیش از 200 مسجد استان قم در یک شبکه گسترده مجازی اطلاع رسانی - محتوایی شرکت خواهند داشت.
حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در این مراسم به تشریح ویژگیها و بخشهای متنوع این سایت پرداخت و گفت: در سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به قم در سال 89 سازمان تبلیغات اسلامی استان قم چندین طرح را به منظور دریافت کمک از سفر رهبری ارائه کرده بود که یکی از طرحهایی که مورد تاکید و سفارش دفتر مقام معظم رهبری قرار گرفت سایت محتوایی و خدمت رسانی تبیان قم بود و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعتبارات این طرح به صورت مقطعی داده میشد با پشتکار کارشناسان امر امروز شاهد رونمایی از این سایت مفید و موثر هستیم.
دکتر طالبپور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی تبیان کشور نیز در این مراسم بر لزوم بهرهمندی هر چه بیشتر از فضای مجازی برای ترویج آموزههای اسلامی تاکید کرد.
سایت جامع اطلاع رسانی دین و انقلابی تبیان با استفاده از دو آدرس اینترنتی HTTP://TEBYAN-QOM.IR و HTTP://QIDO.IR در دسترس عموم قرار گرفته است.
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