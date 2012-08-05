به گزارش خبرنگار مهر، نازنین فراهانی و فرهاد جم در دومین فیلم سینمایی قربان محمدپور با عنوان "دل بی‌قرار" همبازی می‌شوند. فراهانی در این فیلم نقش مادری به نام مریم را بازی می‌کند و فرهاد جم نیز در جایگاه پدرخوانده حضور دارد.

پیش از این نیز حضور شهره قمر، پوریا ایمانی و آرتنا سامه دو بازیگر کودک و نوجوان برای ایفای نقش کودکی دو بازیگر اصلی داستان (علی و معصومه) در این فیلم قطعی شده‌است و بقیه بازیگران این فیلم نیز به زودی مشخص می‌شوند.

تهیه‌کننده این فیلم سینمایی محمود غلامی است و داستان خواهر و برادری است که بر اثر وقوع زلزله رودبار یکدیگر را گم می‌کنند و دست تقدیر برای آنها وقایع ناخواسته‌ای را رقم می‌زند.

دیگر عوامل "دل بی‌قرار" که حضورشان در این فیلم قطعی شده، حضور حسن پویا به‌عنوان مدیر فیلمبرداری، روح‌انگیز شمس به‌عنوان دستیار کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی، حسین فلاح به‌عنوان طراح صحنه، مهدی مددکار در مقام مدیر تولید و سمانه احمدی به‌عنوان مشاور رسانه‌ای در این پروژه قطعی شده‌است.

محمدپور فیلم سینمایی"زبان مادری" را در نوبت اکران دارد.



