ضرورت استاندارد سازی مشاغل در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزش و توانمندسازی مجریان طرح های منابع طبیعی، ضمن اعلام آمادگی خود با منابع طبیعی در راستای تفاهم نامه فی مابین اعلام کرد: قادر به افزایش سقف این همکاری تا برگزاری 50 عنوان آموزشی را دارند.

سلامتی مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز ضمن بیان وظیفه‌مندی منابع طبیعی گفت: اقدامات انجام شده در راستای مدیریت برعرصه‌های طبیعی بر مبنای اصول سازمانی که حفظ، احیاء ، توسعه و بهره‌برداری اصولی از این منابع خدادادی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 30 طرح منابع طبیعی در سطح استان فعال است.

وی تاکید کرد: با توجه به احساس نیاز به تقویت و ارتقاء سطح فرهنگ منابع طبیعی در جامعه ، لزوم آموزش و ترویج ضروری بنظر می رسد.

مرکز آموزش و توانمندسازی مجریان طر‌ح‌ها و بهره‌برداران منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای تفاهم‌نامه آموزشی منعقده مابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و اداره کل فنی و حرفه‌ای افتتاح شد.

مقرر شد با هدف توانمندسازی ‌و ارتقاء دانش مجریان طرح‌ها و بهره‌برداران منابع طبیعی ، از این پس در این مرکز به نیروهای انسانی شاغل در طرح‌ها و بهره‌برداران آموزش لازم ارائه شود.