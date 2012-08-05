ضرورت استاندارد سازی مشاغل در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزش و توانمندسازی مجریان طرح های منابع طبیعی، ضمن اعلام آمادگی خود با منابع طبیعی در راستای تفاهم نامه فی مابین اعلام کرد: قادر به افزایش سقف این همکاری تا برگزاری 50 عنوان آموزشی را دارند.
سلامتی مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز ضمن بیان وظیفهمندی منابع طبیعی گفت: اقدامات انجام شده در راستای مدیریت برعرصههای طبیعی بر مبنای اصول سازمانی که حفظ، احیاء ، توسعه و بهرهبرداری اصولی از این منابع خدادادی است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 30 طرح منابع طبیعی در سطح استان فعال است.
وی تاکید کرد: با توجه به احساس نیاز به تقویت و ارتقاء سطح فرهنگ منابع طبیعی در جامعه ، لزوم آموزش و ترویج ضروری بنظر می رسد.
مرکز آموزش و توانمندسازی مجریان طرحها و بهرهبرداران منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای تفاهمنامه آموزشی منعقده مابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و اداره کل فنی و حرفهای افتتاح شد.
مقرر شد با هدف توانمندسازی و ارتقاء دانش مجریان طرحها و بهرهبرداران منابع طبیعی ، از این پس در این مرکز به نیروهای انسانی شاغل در طرحها و بهرهبرداران آموزش لازم ارائه شود.
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