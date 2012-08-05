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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

رعیتی فرد خبرداد:

سلب عضویت دائم یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز

سلب عضویت دائم یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس از سلب عضویت دائم یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین رعیتی فرد با اعلام اینکه ششمین جلسه هیئت حل اختلاف شورای اسلامی استان تشکیل شد، افزود: در این جلسه به پرونده های تخلفاتی شوراها و اعضای آن و نیز مصوبات مورد اختلاف شورای اسلامی شهرها و فرمانداریهای مربوطه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شد.

وی بیان کرد: در ششمین جلسه هیئت حل اختلاف استان در اجرای مواد 79، 82 و 97 قانون شوراهای اسلامی کشور پرونده تخلفاتی شوراها و اعضای آن بررسی و در نتیجه پیشنهاد انحلال یکی از شوراهای اسلامی شهرهای شمالی استان به علت انجام اعمال خلاف قانون و شئون شورایی به هیئت حل اختلاف مرکزی، مورد موافقت قرار گرفت.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس همچنین افزود: پرونده تخلفاتی یکی از آقایان اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل رفتار خلاف شئون شورایی در جلسه مطرح، براساس مدارک و مستندات و ادله موجود به استناد بند 8 ماده 82 قانون شورای اسلامی کشور با سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراهای آتی به اتفاق آراء اعضاء محکوم شد. 

کد مطلب 1665946

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