مسئولان فرهنگی قرآن را به میان جوانان بیاورند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری طرح قرآنی ویژه خردسالان و پیش دبستانی ها که در محل دارالقرآن الکریم مهدیشهر برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مسئولان فرهنگی کشور باید کودکان، جوانان و نوجوانان را با کتاب خدا آشنا و اندیشه و عمل آنان را با این کتاب آسمانی هماهنگ کنند.

وی با تاکید بر اهمیت آشنایی کودکان با آیات قرآنی اظهار داشت: آشنایی کودکان با آیات قرآنی، سعادت دنیا و آخرت آنها را تضمین می کند.

زاهدی اظهار داشت: والدین و مسئولان باید مفاهیم قرآنی را در قالب داستان و حکایت و به زبان کودک و نوجوانان ارائه کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در بخش دیگری با اشاره به برگزاری طرح قرآنی ویژه خردسالان و پیش دبستانی ها در دارالقران الکریم این شهر گفت: این طرح باهدف آشنا کردن نونهالان وکودکان باسوره ها و آیات قرآن، برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این طرح کودکان و نونهالان با گزیده ای از سوره ها و آیات منتخب تربیتی قرآن و احادیث و داستان های ائمه اطهار(ع) آشنا می شوند.

زاهدی با بیان اینکه گروه های هدف در طرح قرآنی ویژه خردسالان در مهدیشهر، کودکان 3 تا 6 ساله است، گفت: این دوره آموزشی در قالب 34 جلسه آموزشی دو ساعته برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در پایان، محتوای دوره آموزشی راحفظ سوره ها و آیات منتخب و احادیث کوتاه عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت های تکمیلی و تفریحی تربیتی در قالب نقاشی، داستانهای دینی، شعر، کاردستی و بازی از جمله برنامه های جانبی این طرح است.