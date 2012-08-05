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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

حجت الاسلام زاهدی:

مسئولان فرهنگی قرآن را به میان جوانان بیاورند

مسئولان فرهنگی قرآن را به میان جوانان بیاورند

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: مسئولان فرهنگی وظیفه دارند قرآن کریم که تجلی گاه خداوند و تنها وسیله ارتباط میان بندگان با آفریدگار جهان است را به میان جوانان بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری طرح قرآنی ویژه خردسالان و پیش دبستانی ها که در محل دارالقرآن الکریم مهدیشهر برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مسئولان فرهنگی کشور باید کودکان، جوانان و نوجوانان را با کتاب خدا آشنا و اندیشه و عمل آنان را با این کتاب آسمانی هماهنگ کنند.

وی با تاکید بر اهمیت آشنایی کودکان با آیات قرآنی اظهار داشت: آشنایی کودکان با آیات قرآنی، سعادت دنیا و آخرت آنها را تضمین می کند.

زاهدی اظهار  داشت: والدین و مسئولان باید مفاهیم قرآنی را در قالب داستان و حکایت و به زبان کودک و نوجوانان ارائه کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در بخش دیگری با اشاره به برگزاری طرح قرآنی ویژه خردسالان و پیش دبستانی ها در دارالقران الکریم این شهر گفت: این طرح باهدف آشنا کردن نونهالان وکودکان باسوره ها و آیات قرآن، برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این طرح کودکان و نونهالان با گزیده ای از سوره ها و آیات منتخب تربیتی قرآن و احادیث و داستان های ائمه اطهار(ع) آشنا می شوند.

زاهدی با بیان اینکه گروه های هدف در طرح قرآنی ویژه خردسالان در مهدیشهر،  کودکان 3 تا 6 ساله است، گفت: این دوره آموزشی در قالب 34 جلسه آموزشی دو ساعته برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در پایان، محتوای دوره آموزشی راحفظ سوره ها و آیات منتخب و احادیث کوتاه عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت های تکمیلی و تفریحی تربیتی در قالب نقاشی، داستانهای دینی، شعر، کاردستی و بازی از جمله برنامه های جانبی این طرح است.

کد مطلب 1665947

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