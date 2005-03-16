يك كشور همسايه خواستار حمايت كردها از ادامه نخست وزيري علاوي شد اما بارزاني نپذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الوطن عربستان ، اين عضو برجسته حزب دمكرات كردستان گفت : مسعود بارزاني رهبر اين حزب توصيه يك دولت همسايه عراق را براي اعطاي فرصت به علاوي براي حفظ پست كنوني اش يعني نخست وزيري رد كرده است .



اين منبع كه خواست نامش فاش نشود به اين نكته اشاره كرد كه سفر احمد چلبي رئيس حزب كنگره ملي به منطقه كردستان و ديدارش با مسعود بارزاني با هدف اطلاع از موضع رهبران كردستان در خصوص توصيه اين كشور عربي صورت گرفت .



اين منبع به هويت اين كشور همسايه عراق اشاره نكرد اما به نظر مي رسد اين كشور يك كشور عرب باشد كه روابط نزديكي با علاوي داشته است .



به گفته منابع ائتلاف عراق يكپارچه، اين توصيه اهرم جديد ائتلاف كردستان براي فشار بر ائتلاف عراق يكپارچه خواهد خواهد بود تا آنها را وادار به موافقت با تمام مطالبات كردها كنند.



علاوي كه از سوي ائتلاف العراقيه براي نخست وزيري دولت آينده نامزد شده است، گفته است هرگز به كمتر از پست نخست وزيري در دولت آينده رضايت نخواهد داد اگر بخواهد در تركيب دولت آينده شركت كند.



كردها اصرار دارند تا به توافقاتي كه ميان گروه هاي معارض عراق پيش از سرنگوني صدام دست يافته بودند، برگردند كه همه آنها دركنفرانس هاي متعدد بر فرمول فعاليت متحد كه متضمن همه حقوق كردها باشد اتفاق نظر داشتند.



كردها چون ترديد دارند كه ممكن است برخي از اين گروه ها از تعهدات گذشته خود شانه خالي كنند براي تضمين حقوق كردها تلاش كنند.



از سوي ديگر مثال الالوسي رئيس حزب امت دمكراتيك به الوطن گفت: احزاب و نيروها و گروه هايي كه كرسي هايي در پارلمان جديد بدست آورده اند هيچ مشروعيتي در عقد قرارداد به زيان شهروندان عراقي ندارند و ماموريت پارلمان تدوين پيش نويس قانون اساسي دايمي و تشكيل دولت قانون و بررسي پرونده امنيتي و هر آنچه مورد دغدغه عراقي ها است مي باشد.



از سوي ديگر ملابختيار عضو دفتر سياسي اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني گفت : رايزني ها ميان ائتلاف كردستان و ائتلاف عراق يكپارچه به نتايج دلخواه درباره مساله كركوك و نيروهاي پيشمرگ نرسيده است .



وي افزود: توافق قبلي درباره اين دو مساله با ليست ائتلاف عراق يكپارچه و ليست هاي ديگر براي اطمينان دادن به ملت كرد براي حل مساله كركوك و ادامه فعاليت نيروهاي پيشمرگ در چارچوب ارتش عراق و نيروهاي مسلح سازمان يافته وجود داشت .

وي گفت: مجمع ملي اين دو مساله را براي مشخص كردن سرنوشت نهائي آن بررسي خواهد كرد و در صورت شكست در اين موضوع ائتلاف كردستان در دولت آينده شركت نخواهد كرد دولتي كه قرار است از ميان گروه هاي پيروز تشكيل شود.

اين در حالي است كه رضا جواد تقي عضو ائتلاف عراق يكپارچه در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان دستيابي به توافق با ائتلاف كردستان و ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي و ليست شيخ غازي الياور درباره وضع فرمول هاي نهائي درباره روند سياسي آينده در عراق مورد تاكيد قرار داد.



تقي به احتمال تاخير در اعلام دولت موقت با توجه به تداوم رايزني ها درباره آن اشاره كرد و گفت : ما تمايل داريم كه دولت جديد بر اساس توافق كه همه نيروها و احزاب در تركيب آن مشاركت كنند، تشكيل شود تا يك پايگاه قدرتمند براي ترسيم عراق جديد بنا كنيم.

