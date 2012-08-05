به گزارش خبرنگار مهر: حمید رضا محمدیان عصر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گرمسار که به منظور انطباق بودجه سالانه و تعیین اولویت بندی پروژه های دستگاه ها از محل اعتبارات تملک دارائی ها در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: در بحث بودجه شهرستان و نحوه تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی، سعی کردیم که مدافع ادارات باشیم و خواسته های ایشان را در کمیته برنامه ریزی برآورده سازیم.

وی ادامه داد: طی جلسات متعدد در مرکز استان سمنان با هماهنگی دستگاه های اجرایی، چینش و توزیع اعتبار صورت گرفت.

محمدیان افزود: اما متاسفانه طی روزهای گذشته و با اتفاقی غیر منتظره در شهرستان گرمسار، سدی در مسیر کار ما ایجاد کرد که سعی کردیم لطمه ای در کارها ایجاد نشود.

سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار با بیان این مطلب که همه ما باید مدافع حوزه کاری خود باشیم و منافع مردم را در نظر بگیریم گفت: تمام درخواست ها در تملک دارایی بایستی کلی نگر باشند نه بخشی نگر و شرایط شهرستان در نظر گرفته شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری سمنان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه شهرستان گرمسار نیاز به اعتبارات بیشتر دارد، تصریح کرد: اما بعلت محدودیت بودجه و بر اساس بودجه تخصیصی سال جاری، اولویت بودجه استان با پروژه ها و طرح های سفر هیئت دولت و با لحاظ کردن اولویت های شهرستانی و پروژه های نیمه تمام است.

رقیه نانگیر افزود: بعلت اینکه در شاخص های کشوری از ردیف استان های برخوردار محسوب شده ایم، دستگاه های اجرایی علاوه بر جذب و تامین اعتبارات مورد نیازشان، بایستی مبادرت به تامین درآمد برای استان نمایند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این امر که به غیر از 2 درصد درآمد نفتی، وابستگی بر درآمد ملی نداریم، دستگاه های اجرایی بایستی تلاش مضاعفی برای تامین اعتبار داشته باشند و صرفا به منابع درآمدی خود متکی باشند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری سمنان افزود: دستگاه های اجرایی در این راستا می توانند از محل فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد برای تکمیل پروژه های خود تامین اعتبار نمایند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری سمنان با بیان اینکه توزیع اعتبارات تملک دارایی به منظور هزینه های سه ماهه سوم و چهارم دستگاه ها تخصیص داده می شود گفت: این اعتبارات در صورتی به دستگاه های اجرایی تعلق می گیرد که پروژه ها پیشرفت فیزیکی مناسب داشته باشند.

نانگیر اظهار داشت: تاخیر در جذب اعتبارات از محل درآمد منابع عمومی استان به هیچ دلیلی پذیرفته نمی شود.

وی همچنین افزود: نیم تا یک درصد از سرانه اعتبارات به صورت متمرکز از دستگاه ها برای فعالیت های فرهنگی- ورزشی کسر شده که متعاقباً به استان ابلاغ خواهد شد.

حسن آبادی مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گرمسار اظهار داشت: دولت با پرداخت و تخصیص اعتبارات موافقت و تعهد به پرداخت آن می نماید اما از تامین آن ها ناتوان است.

وی تصریح کرد: به طور مثال امسال به بخش ایوانکی هیچ اعتباراتی تعلق نگرفته و این در صورتی است که روستاهای این بخش آب ندارند و باید منتظر باشیم تا بودجه ای تامین شود و بعد چاه آب حفر کنیم و این یک معضل بزرگ برای شهرستان بشمار می آید و مسئولیت مشکلات تامین آب و پیرامون آن بر عهده استان خواهد بود.

مدیران دیگر دستگاه های و ادارات شهرستان گرمسار نیز در ادامه این جلسه، ضمن انتقاد به کاهش بودجه و اعتبارات اداره مطبوعشان در سالجاری، اظهار داشتند: چرا به نیازهای دستگاه های شهرستانی در بودجه سالجاری توجه نشده است.

ایشان با اعتراض به عملکرد مدیران ارشد استان افزودند: مسئولان ارشد استان طی سفرهای شهرستانی به تامین اعتبارات برای برخی درخواست های مردمی و طرح ها تعهد می کنند ولی دستگاه ها این اعتبارات را دریافت نمی کنند.