400 میلیارد اعتبار عمرانی ناشی از سیل گلستان پیشنهاد شد

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشنهاد 720 میلیارد ریالی وزارت کشور برای جبران خسارت سیل استان خبر داد و گفت: از این میزان 400 میلیارد ریال مربوط به طرح های عمرانی است.
وی اظهار داشت: علاوه براین 320 میلیارد ریال نیز مربوط به تسهیلات است که در صورت تصویب و تخصیص در بخش مسکن ارائه می شود.
وی عنوان کرد: تا زمانی که مصوبه ابلاغ نشود میزان دقیق تسهیلات مشخص نیست ولی احتمالا سقف تسهیلات شهری تا مبلغ 10 میلیون تومان خواهد بود که بستگی به تصویب و ابلاغ از سوی هیئت دولت دارد.
حسام گفت: این اعتبار از سوی وزارت کشور به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد شده تا در جلسه هیئت دولت طرح شود و در صورت تصویب و ابلاغ از سوی هیئت دولت قابلیت اجرایی دارد.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان عنوان کرد: تسهیلات مسکن روستایی از بخش مقاوم سازی مسکن بوده و اکنون نیز متقاضیان می توانند به بنیاد مسکن مراجعه کنند.
به گزارش مهر، سیلاب اخیر گلستان بیش از 950 میلیارد ریال خسارت در بخش های مختلف برجای گذاشته است.
نظر شما