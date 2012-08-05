  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

نسل جدید تاکسی های فضایی در راهند

نسل جدید تاکسی های فضایی در راهند

ناسا به سه شرکت آمریکایی 1.1 میلیارد دلار پول داده است تا نسل جدیدی از تاکسی های فضایی را برای رفت و آمد فضانوردان به ایستگاه بین المللی فضایی بسازند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این فناوری پیشرفته برای حمل و نقل خدمه و تجهیزات به ایستگاه بین المللی فضایی استفاده خواهد شد و جایگزینی برای شاتل های فضایی امریکا خواهد بود که سال گذشته از رده خارج و بازنشسته شدند.

ناسا برای این ماموریت به شرکت های سیرا نوادا، اسپیس ایکس و بوئینگ به ترتیب 212.5 میلیون دلار، 440 میلیون دلار و 460 میلیون دلار پول داده است.

این توافقنامه های جدید نشان دهنده برنامه "ظرفیت تلفیقی خدمه تجاری ناسا" است که قصد دارد تا طراحی و توسعه فضاپیماهای خصوصی جدید را برای پر کردن شکاف ناشی از بازنشسته شدن شاتل های فضایی ارتقا دهند.

بوئینگ و اسپیس ایکس در حال ساخت کپسول های فضایی هستند و سیرا نوادا در حال ساخت یک هواپیمای فضایی بالدار موسوم به Dream" "Chaser است که برای پرتاب عمودی اما فرود افقی بر روی باندهای معمولی طراحی شده است.

کد مطلب 1665973

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