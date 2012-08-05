نسل جدید تاکسی های فضایی در راهند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این فناوری پیشرفته برای حمل و نقل خدمه و تجهیزات به ایستگاه بین المللی فضایی استفاده خواهد شد و جایگزینی برای شاتل های فضایی امریکا خواهد بود که سال گذشته از رده خارج و بازنشسته شدند.

ناسا برای این ماموریت به شرکت های سیرا نوادا، اسپیس ایکس و بوئینگ به ترتیب 212.5 میلیون دلار، 440 میلیون دلار و 460 میلیون دلار پول داده است.

این توافقنامه های جدید نشان دهنده برنامه "ظرفیت تلفیقی خدمه تجاری ناسا" است که قصد دارد تا طراحی و توسعه فضاپیماهای خصوصی جدید را برای پر کردن شکاف ناشی از بازنشسته شدن شاتل های فضایی ارتقا دهند.

بوئینگ و اسپیس ایکس در حال ساخت کپسول های فضایی هستند و سیرا نوادا در حال ساخت یک هواپیمای فضایی بالدار موسوم به Dream" "Chaser است که برای پرتاب عمودی اما فرود افقی بر روی باندهای معمولی طراحی شده است.