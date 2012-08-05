محسن نگاهبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر عامل انسانی جایگاه محوری در مدیریت بهینه سازمانها پیدا کرده و این پدیده را می توان بنیادی ترین تغییری دانست که در دهه اخیر در نگرش های مدیریتی بوجود آمده است.

وی افزود: بدین منظور سنجش حس رضایتمندی، علاقه و دلبستگی در بین کارکنان امری ضروری و محوری برای مدیریت سازمانها است.

نگاهبان ادامه داد: همچنین شناخت مسائل و مشکلات نیروی کار، مقدمه ای برای یافتن راه حل به منظور رفع این مشکلات و موانع است.

مدیر روابط عمومی واحد اسلامشهر افزود: ارزیابی عملکرد کارکنان، نوعی سنجش نظام یافته و دایمی از چگونگی انجام وظایف وابسته به شغل، به منظور شناسایی نقاط ضروری برای رشد و بهبود منابع انسانی است، از این رو روابط عمومی این واحد دانشگاهی با این باور، در پی شناخت وضع موجود همکاران جهت ارائه به ریاست محترم واحد و منظور کردن آن در تصمیم گیریها برآمده و طرح نظرسنجی را در 2بخش معاونین، رؤسای دانشکده ها، مدیران و بخش کارکنان اجرا کرده است.

وی ضمن تقدیر از همکاران خود در حوزه روابط عمومی، ابراز امیدواری کرد تا با ارائه نتایج این طرح که با تلاشهای مستمر همکاران اداره روابط عمومی جمع آوری و تحلیل شده- به ریاست واحد، عمده دغدغه های همکاران واحد اسلامشهر رفع و از راهکارهای پیشنهادی ایشان در قالب طرح های مشاوره ای، جهت مدیریت بهینه واحد بهره مند شویم.