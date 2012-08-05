بیژن سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با استاندار تهران اظهار داشت: در این جلسه زمان قطعی استقرار شهرداری پرند تعیین شد و سه شنبه هفته جاری شهردار معارفه و آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مراسم معارفه با حضور مرتضی تمدن استاندار تهران و جمعی از مسئولان برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه این مراسم جهت معارفه نخستین شهردار پرند است سعی داریم که با شکوه هرچه تمام تر و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

فرماندار رباط کریم به مشکلات عدیده مردم بخصوص در حوزه شهری در دوران قبل از تاسیس شهرداری اشاره و عنوان کرد: ایجاد شهرداری تنها راه حل این مشکل بود چرا که دلیل مشکلات شهروندان این شهر نبود شهرداری و عدم ارتباط قوی از سوی شرکت عمران این شهر با مردم و رفع مشکلات آنها بود.

وی با بیان اینکه شرکت عمران تعامل خوبی با فرمانداری نداشت، اظهار داشت: پیش از این توجهات بیشتر به ساخت و ساز و رسیدگی به اوضاع پیمانکاران و امور ساخت و ساز بود تا مردم و معضلات شهری و شهروندان کمتر دیده می شد هرچند کارهایی صورت گرفته اما در حوزه شهری و خدمت به مردم کافی نیست.

سلیمانپور اظهار امیدواری کرد: با استقرار شهرداری و حضور شهردار جدید ارتباط و تعاملی قوی با مردم و دستگاه ها برقرار شده و رفع معضلات و مشکلات مردم بخصوص در زمینه حمل و نقل و فضای سبز و امور مربوط به خدمات شهری شدت پیدا کند.

فرماندار رباط کریم در خصوص ساختمان شهرداری پرند با بیان اینکه هنوز این مکان تعیین نشده اضافه کرد: تکلیف ساختمان شهرداری باید تا هفته آینده مشخص شود و در این خصوص مکانی هم از سوی شهردار تعیین شده که شرکت عمران باید در مورد اجاره بهای ساختمان طبق تفاهم صورت گرفته به نتیجه رسیده و آن را تحویل شهردار بدهد.

وی افزود: شرکت عمران می تواند در بخشها و فازهای دیگر به ساخت و ساز خود ادامه دهد و دلیلی ندارد که وجود شهرداری مانع از کار آنها و یا موازی کاری شود و در مدیریت شهری خللی پیش بیاید چرا که شهرداری در بخشهای تکمیل شده شهر به ارائه خدمات خود خواهد پرداخت.

سلیمانپور با اشاره به شروع به کار شهرداری گفت: فرمانداری آمادگی همکاری با این نهاد نوپا را دارد و در جهت تقویت و هدایت آن تلاش خواهد کرد و از طرفی استاندار هم باید عنایت ویژه ای داشته و با تخصیص اعتبارات لازم و برطرف کردن موانع موجود در ابتدای راه، شهرداری را یاری دهند.

این مسئول در ادامه به ایجاد چارت تشکیلاتی شهرداری اشاره کرد و گفت: چارت تشکیلاتی در ادامه استقرار شهردار صورت خواهد گرفت و متناسب با نیازهای شهر و بتدریج سازمان های آن هم نظیر حمل و نقل عمومی و بخش های دیگر ایجاد خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اوایل مردادماه جاری فتحعلی همتی شهردار سابق رودهن با حکمی از سوی مرتضی تمدن استاندار تهران به عنوان نخستین شهردار شهر جدید پرند منصوب و به انتظار شهروندان این شهر پایان داده شد.