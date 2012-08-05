بوستان دانش قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور مسعود نصرتی شهردار قزوین، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر، فرامرز صادقی شهردار منطقه یک، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهری بوستان بزرگ شهرک دانش قزوین افتتاح شد.

این بوستان با سه میلیارد و 470 میلیون دریال اعتبار توسط شهرداری و سازمان فضای سبز در مدت 10 ماه ساخته شده و دارای وسایل بازی کودکان، آب نما، تجهیزات ورزشی و بدنسازی است.

فرامرز صادقی شهردار منطقه یک قزوین در مراسم افتتاح این بوستان گفت: بدلیل بافت مسکونی محدوده منطقه یک اجرای طرحهای عمرانی هزینه های زیادی در بر دارد.

وی افزود: نیمی از هز ینه های عمرانی این محدوده برای تملک زمین هزینه می شود و گستردگی بافت فرسوده نیز از دیگر مسائلی است که کارهای خدماتی و عمرانی را با تاخیر و هزینه های زیاد مواجه می کند.

این مسئول اظهارامیدواری کرد به منظور رفاه حال ساکنان شهرک دانش بزودی فازهای دو و سه بوستان نیز اجرایی شود.