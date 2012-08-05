به گزارش خبرنگار مهر، زهیر سراجان صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزشی مدیران گروه های آموزشی و روسای دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی یزد با اشاره به برگزاری امتحانات نیم سال تابستان امسال اظهار داشت: مقرر شده کلیه کلاسهای جبرانی این ترم تا قبل از 18 مرداد ماه برگزار شود و امتحانات به صورت متمرکز در سه نوبت هشت تا 11، یازده تا 13 و 14 تا 17 در ساختمان تحصیلات تکمیلی برگزار شود.

وی با اشاره به شروع امتحانات از شنبه چهارم شهریور ماه، قرنطینه امتحانات مربوط به چاپ و تکثیر سئوالات امتحانی از روز سه شنبه 31 مرداد ماه فعال است و لازم است اساتید 48 ساعت قبل از امتحان شخصاً نسبت به تکثیر سئوالات امتحانی خود اقدام کنند همچنین کارت ورود به جلسه امتحانات دانشجویان به گروه های آموزشی مربوطه ارسال شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد همچنین بر نظارت مدیران گروه های آموزشی بر رعایت سر فصل دروس رشته های مختلف، دقت در برنامه ریزی و عدم تداخل کلاسها، کنترل کیفیت تدریس و سقف تدریس کلیه اساتید، مسائل مربوط به امتحانات پایان ترم و آیین نامه امتحانات تاکید و افزود: کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور برگزاری هر چه با نظم تر و منسجم امتحانات نیمسال تابستان 91 - 90 به لحاظ کمی و کیفی و ارتقای روحیه دانشجویان از سوی حوزه معاونت آموزشی به عمل آمده است.

همچنین در این جلسه بر اجرای دقیق آئین نامه ها و بخشنامه های سازمان مرکزی تاکید شد و مقرر شد در صورت نیاز از اساتید حق التدریس جدید با مدرک دکتری و سابقه علمی و پژوهشی مناسب استفاده شود.

در این جلسه مقرر شد تا دروس نیمسال اول 92 – 91 به سرعت به حوزه معاونت آموزشی ارسال تا نسبت به ثبت نهایی و اعلام در وب سایت دانشگاه در بازده زمانبندی تقویم آموزشی اقدامات لازم به عمل آید.