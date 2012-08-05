سرزمینی به نام اسرائیل، کلاهی است که بر سر بشریت رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز،رمضان شریف در جمع فعالان حوزه انتفاضه و فلسطین افزود: وجود رژیم صهیونیستی توهین به ملت هایی است که با تکیه بر مبارزه،مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران و استعمارگران، استقلال کشور خود را به دست آورده اند . امروز داشتن گذرنامه اسرائیلی در جهان ، مایه خفت و ذلت است و مردم جهان دیگر حاضر نیستند رژیم صهیونیستی را میان خود تحمل کنند، آنها بیش از هر زمان دیگری در میان ملت های دنیا ، در انزوای کامل قرار دارند، امروز نام اسرائیل در سراسر جهان منفورترین و پلیدترین معانی را به اذهان جهانیان متبادر می سازد.

رمضان شریف با اشاره به ابعاد جنایات و وحشی گری صهیونیستها و فرجام این رژیم جعلی و ساختگی تصریح کرد: اقدامات ننگین و فاجعه بار این رژیم کودک کش در برابر مردم بی دفاع فلسطین، فضای جهان را آلوده ساخته است و به لطف خدا به زودی معادله کریه المنظر و ناهمگون این غده سرطانی ، با راهکار و فرمول" تداوم انتفاضه، استمرار مقاومت و حرکت پیش رونده و متعالی بیداری اسلامی و غیرت انقلابی ملت های بپاخواسته" برای همیشه حل خواهد شد.

وی، روز جهانی قدس را ابتکار و یادگار ماندگار حضرت امام خمینی(ره) دانست و اظهار داشت: حضرت امام ( ره) با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، موضوع فلسطین را نه تنها در اولویت جهان اسلام بلکه نماد و سمبل عدالت طلبی کل بشریت قرار دادند و جبهه مبارزه علیه اسرائیل را به ظرفیت پایان ناپذیر اراده ملت های ظلم ستیز و آزاده جهان در تمامی نسل ها مجهز ساختند.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس افزود: فراگیری و گسترش جهانی خط پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین که هرساله اوج آن را با انسجام و فراگیری گسترده تری نسبت به سال قبل در روز جهانی قدس می بینیم ،آیینه تمام نمای ژرف اندیشی، تدبیر راهبردی و خردمندی حضرت امام (ره) است که هر ساله در آوردگاه روز قدس سیلی محکمی بر صورت کریه استکبار و صهیونیسم می نشاند.

رمضان شریف روز جهانی قدس را صحنه بسیج افکار عمومی جهانیان در برابر استکبار و صهیونیسم بین الملل دانست و با اشاره به اینکه شعار محوری مراسم امسال "روز جهانی قدس، بیداری اسلامی، نوید بخش آزادی قدس است" خاطرنشان کرد : باید اذعان کرد که فرآیند جهانی سازی و نظم نوین جهانی بر خلاف اراده دولتمردان غربی و دستگاههای تبلیغاتی آنها در حال رقم خوردن است و ما شاهد هستیم که تحولات اخیر منطقه در راستای بیداری اسلامی، افقی جدید و مغایر با بازنمایی ها و تصویرسازی‌ رسانه‌های غربی از رخدادهای جهانی، برای ملت های جهان ترسیم کرده و نشانه های انکارناپذیری را از استیصال و درماندگی غرب و رژیم صهیونیستی فراروی افکار عمومی جهانیان قرار داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران سوریه، ناآرامی های این کشور را صحنه تهاجم سازمان یافته استکبار و مرتجعین عرب علیه خط مقدم جبهه مقاومت اسلامی در منطقه دانست و افزود: بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه بدون هیچ تردیدی در میدان غافلگیری اعجاب آور امریکا، غرب و رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست و این واقعیت سبب شد تا آنها با گشودن معرکه ای پوششی و مصنوعی در سوریه علاوه بر تلاش در جهت مصادره گفتمان عمیق بیداری اسلامی بر اساس منافع و اهداف منطقه ای شان، از فرصت و آمادگی به وجود آمده در فضای تبلیغاتی و اذهان ملت های منطقه علیه خودشان استفاده کرده و مکتب مقاومت را تضعیف کنند.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس در ادامه با تأکید بر اشراف عمیق و همه جانبه مقام معظم رهبری نسبت به تحولات و رخدادهای سریع و روزآمد منطقه ای و جهانی افزود: این باعث افتخار ماست که مقام معظم رهبری در همان روزهای نخست درگیری ها در سوریه ، آن را جریان متفاوتی از مطالبات مردمی در سوریه برای اصلاحات دانستند و فرمودند که این موضوع تهاجم به خط مقدم مبارزه با اسرائیل است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون که اسناد حضور بیش از 20هزار نیروی خارجی و مزدور در صحنه ناآرامی های سوریه افشا شده، بیش از هر زمان دیگری ماهیت غیر مردمی ، پوشالی و تروریستی تحولات سوریه بر افکار عمومی روشن شده است در حالی که معظم له از همان ابتدا بر این واقعیت تأکید کردند.

وی با تبیین حساسیت ها و فرصت های پیرامونی روز جهانی قدس امسال خاطر نشان کرد: شرایط و مناسبات سیاسی منطقه هم اینک در معرض تحولات سوریه، بسیار حساس و پیچیده است و روز قدس امسال در نتیجه این تحولات، به مثابه یک فرصت تعیین کننده و ثمربخش فراروی بازیگران بیداری اسلامی قرار دارد تا با حضور گسترده و امیدبخش خودشان در روز جهانی قدس ، تراز و وزن حقیقی خط مقاومت و هویت ضد صهیونیستی حرکت بیداری اسلامی را به همه جهان نشان دهند.

رمضان شریف تحولات سوریه را برای ملت های اسلامی به ویژه مردم ایران دغدغه آور و مسئولیت آفرین توصیف کرد و اظهارداشت: روز جهانی قدس ، میدان سرافرازی و حماسه آفرینی ملت بزرگ ایران است که همواره در صحنه های گوناگون حساس و سرنوشت ساز با حضور ظفرمندانه و آگاهانه خودشان، معادلات منطقه را خارج از مدار پیش بینی های استکبار رقم زده است و امسال نیز شاهد خواهیم بود که مردم ایران با طراوت و انسجام ، از مکتب مقاومت و هویت حقیقی بیداری اسلامی دفاع خواهند کرد و یاری دهنده ملت سوریه در خروج از بحران فعلی خواهند شد.

شریف با تحلیل نقش بیداری اسلامی و تحولات کلان منطقه در مناسبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی خاورمیانه و با تشریح وضعیت داخلی اسفبار رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی امروز در بدترین و پیچیده ترین شرایط و وضعیت در طول تاریخ ننگین خود قرار دارد تا جایی که در آستانه فروپاشی از درون قرار گرفته است . تشدید روند خودسوزی های صهیونیست های ناراضی، سقوط دومینووار همپیمانان منطقه ای شان ، بسیج افکار عمومی علیه جنایات صهیونیست ها و بروز واکنش های جهانی نسبت به اقدامات ددمنشانه این رژیم به ویژه در یهودی سازی قدس شریف ، این رژیم را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به حدی از درون تضعیف و فرسوده شده که نه با توسل بر سلاح و موشک و بمب اتم بلکه با بصیرت عمیق، غیرت اسلامی و اتحاد ناگسستنی ملت های بیدار و با فشار سنگین افکارعمومی جهانیان نابود خواهد شد.

شریف حضور مردم ایران اسلامی را در آوردگاه جهانی حمایت از مردم بی دفاع فلسطین، گسترده، معنی دار و غافلگیرکننده پیش بینی کرد و اظهار داشت: دشمنی های رژیم صهیونیستی علیه ملت بزرگ ایران بسیار فراتر از لابی ها و تلاش های ننگین و رسوای سران آن رژیم در تشدید تحریم ها و هجمه افکنی علیه حرکت مقتدر و روبه جلوی کشور در عرصه های علمی، هسته ای و سایر بخش هاست و ملت ما نشانه های حقد و دشمنی رژیم جلاد و سفاک اسرائیل را در کف خیابان های پایتخت کشور و در ترور دانشمندان هسته ای و فرزندان خودشان مشاهده می کنند.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس در پایان با اشاره به آثار حضور پرشور و گسترده ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد: ملت ایران با حضور توفنده و پرخروش خود در راهپیمایی روز قدس علاوه بر اینکه پاسخ محکم و قاطعی به دشمنان و تحریم کنندگان خیره سر خواهند داد، با نمایش عمق بصیرت و هوشیاری سیاسی، پایبندی خودشان را به حرکت نورانی امام(ره) و شهدای گرانقدر کشور، به رخ بدخواهان خواهند کشید و با ثبت "واقعه" ای عبرت آموز، تعصب و پایبندی خودشان را به "آرمان" های اصیل و والای انقلاب اسلامی نشان خواهند داد.

