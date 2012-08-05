رسیدگی به حدود 400پرونده مشاغل خانگی در شهریار و ملارد

رامبد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای شهرستان شهریار با هدف آموزش حرفه های کاربردی به داوطلبان، سعی در جذب جوانان و کارآفرینی دارد.

وی عنوان کرد: جوانان می توانند با شرکت در کلاسهای آموزشی مراکز فنی و حرفه ای به یادگیری حرفه های مختلف بپردازند و اقدام به ایجاد کارگاهای تولیدی و صنعتی کنند که این امر گامی بسیار موثر در کاهش بیکاری بین قشر جوان است.

فعالیت 300 آموزشگاه آزاد در شهریار، قدس و ملارد

این مسئول ادامه داد: مرکز فنی و حرفه ای شهریار علاوه بر برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه های مختلف، فعالیت بالغ بر 300 آموزشگاه آزاد در شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس را نیز تحت نظر دارد.

رئیس مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای شهریار گفت: برگزاری آزمونهای ادواری، تعیین صلاحیت اتحادیه ها و اصناف به منظور کسب جواز فعالیت و.... از جمله اقدامات دیگری است که در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهریار صورت می گیرد.

رسیدگی به حدود 400 پرونده مشاغل خانگی

عسگری بیان کرد: یکی دیگر از وظایف مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای شهریار، رسیدگی به پرونده مشاغل خانگی است که در این زمینه نیز، از سال گذشته تا کنون رسیدگی به حدود 400 پرونده صورت گرفته است.

این مسئول افزود: این پرونده ها شامل 223 پرونده در شهرستان شهریار و 166 پرونده نیز در شهرستان ملارد است که پس از رسیدگی و بررسیهای لازم، جهت اخذ وام به بانک معرفی شده اند.