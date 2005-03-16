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۲۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۳۶

در كنفرانس مطبوعاتي پاياني وزراي نفت اوپك در اصفهان عنوان كرد ؛

وزير نفت كويت: اوپك در پي تثبيت بهاي نفت است // درباره دبيركل جديد اوپك در جلسه بعدي در وين تصميم گيري مي شود

وزير نفت كويت پس از پايان يافتن نشست وزيران نفت اوپك در كنفرانسي مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار "مهر" 11 وزير نفت عضو اوپك به نشست خود پايان دادند و در نهايت وزير نفت كويت در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد: ما در صدد هستيم تصميمات صحيح بگيريم تا فشار رواني جهاني را بر بازارهاي نفت كنترل كنيم.

وي افزود: ما معتقديم با افزايش 500 هزار بشكه اي كه توليد ما را از 27/7 بالا مي برد تغييراتي را در بازار ايجاد كنيم كه منجر به سقوط بازار و ثبات قيمتها شود.

وزير نفت كويت گفت: برخي معتقدند اين افزايش توليد داراي تاثيرات رواني است اما اعلام مي كنيم افزايش 500 هزار بشكه پيامهايي دارد و نشان مي دهد ما توانايي داريم توليد اضافه داشته باشيم.

الحمد الصباح  در ادامه گفت: ماتوليد خود را به 28 ميليون بشكه مي رسانيم و تلاش مي كنيم از طريق اعضاء  توليد را در سه ماهه سوم ثابت نگهداريم.

وزير نفت كويت  در پاسخ به خبرنگاران خاطرنشان كرد: زماني كه  تصميم مي گيريم در سه ماهه دوم توليد را به 28/8 برسانيم نشان مي دهد كه ميزان تقاضا تغيير كرده و ما بايد به آن پاسخگو باشيم.

شيخ احمد الصباح  تصريح كرد: سهم كشورهاي عضو اوپك همان سهميه معمولي بنابر مصوبات خواهد بود.

وزير نفت كويت  در ادامه نشست مطبوعاتي كه در پايان اجلاس اوپك برگزار شد افزود : مسائل مربوط به دبيركلي قرار است در وين بررسي شود.

وي درباره سبد اوپك نيز گفت: هر زمان بازار تغيير كند ما هم در اين زمينه تصميم مي گيريم .

وزير نفت كويت گفت: درباره توليد نفت عراق درصدد به دست آوردن بهترين سناريو هستيم، هم اكنون براي عراق 2/2 ميليون بشكه پيشنهاد شده، ولي ظريفيت 8/2 هم وجود دارد كه اگر امنيت برقرار باشد مي توانيم به آن دست پيدا كنيم.

وي همچنين خاطر نشان كرد: ما ممكن است افزايش را براي يك دوره زماني معين در نظر بگيريم اما به هيچ وجه به دنبال افزايش قيمت نيستيم.

وزير نفت كويت  افزود: نگرانيهايي در مورد توليد اوپك وجود دارد اما  اعلام مي كنيم حتي در فصل چهارم هم مي توانيم نفت كافي توليد كنيم.

وي تصريح كرد: اوپك مسووليت خود را براي سرمايه گذاري جهت  افزايش توليد انجام مي دهد و مقصود ما از بازار يك مسووليت جمعي است كه براي اعضاي اوپك ايجاد مي شود.

شيخ احمد الصباح گفت: افزايش قيمتها به نفع هيچ كشوري نيست ما به فكر كشورهاي در حال توسعه هستيم و مي خواهيم بازار ثابتي در فصل سوم و چهارم ايجاد كنيم.

وزير نفت كويت ادامه داد:  رشد اقتصادي جهان هم اكنون 2/4 است و تنها نگراني ما رشد اقتصادي كشورهاي فقير است.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر دليل تغيير سبد اوپك گفت: فرهنگ بازار در سال 2004 و 2005 تغيير كرد و ما شاهد افزايش قيمت هستيم. زماني كه در بازار تغيير ايجاد مي شود ما هم خود را با بازار هماهنگ مي كنيم .

وي گفت: هم اكنون ما هيچ قيمت پيشنهادي نداديم و هيچ زمان اوپك قيمتي را پيشنهاد نمي كند. اما اذعان مي كنيم قيمت نفت اوپك هم اكنون بالاست اما درباره اعضاء و سهميه توليد آنها نظري نداريم.

وزير نفت كويت هم چنين تصريح كرد: در نهايت كل ميزان اوپك به ميزان تقاضاي بازار مي رسد و ما در سالهاي گذشته نشان داديم كه توليد ما مي تواند به آن پاسخگو باشد. همچنين اعلام شد جلسه بعدي اوپك 7 ژوئن خواهد بود.

کد مطلب 166601

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