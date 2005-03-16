وزير نفت كويت: اوپك در پي تثبيت بهاي نفت است // درباره دبيركل جديد اوپك در جلسه بعدي در وين تصميم گيري مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" 11 وزير نفت عضو اوپك به نشست خود پايان دادند و در نهايت وزير نفت كويت در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد: ما در صدد هستيم تصميمات صحيح بگيريم تا فشار رواني جهاني را بر بازارهاي نفت كنترل كنيم.

وي افزود: ما معتقديم با افزايش 500 هزار بشكه اي كه توليد ما را از 27/7 بالا مي برد تغييراتي را در بازار ايجاد كنيم كه منجر به سقوط بازار و ثبات قيمتها شود.

وزير نفت كويت گفت: برخي معتقدند اين افزايش توليد داراي تاثيرات رواني است اما اعلام مي كنيم افزايش 500 هزار بشكه پيامهايي دارد و نشان مي دهد ما توانايي داريم توليد اضافه داشته باشيم.

الحمد الصباح در ادامه گفت: ماتوليد خود را به 28 ميليون بشكه مي رسانيم و تلاش مي كنيم از طريق اعضاء توليد را در سه ماهه سوم ثابت نگهداريم.

وزير نفت كويت در پاسخ به خبرنگاران خاطرنشان كرد: زماني كه تصميم مي گيريم در سه ماهه دوم توليد را به 28/8 برسانيم نشان مي دهد كه ميزان تقاضا تغيير كرده و ما بايد به آن پاسخگو باشيم.

شيخ احمد الصباح تصريح كرد: سهم كشورهاي عضو اوپك همان سهميه معمولي بنابر مصوبات خواهد بود.

وزير نفت كويت در ادامه نشست مطبوعاتي كه در پايان اجلاس اوپك برگزار شد افزود : مسائل مربوط به دبيركلي قرار است در وين بررسي شود.

وي درباره سبد اوپك نيز گفت: هر زمان بازار تغيير كند ما هم در اين زمينه تصميم مي گيريم .

وزير نفت كويت گفت: درباره توليد نفت عراق درصدد به دست آوردن بهترين سناريو هستيم، هم اكنون براي عراق 2/2 ميليون بشكه پيشنهاد شده، ولي ظريفيت 8/2 هم وجود دارد كه اگر امنيت برقرار باشد مي توانيم به آن دست پيدا كنيم.

وي همچنين خاطر نشان كرد: ما ممكن است افزايش را براي يك دوره زماني معين در نظر بگيريم اما به هيچ وجه به دنبال افزايش قيمت نيستيم.

وزير نفت كويت افزود: نگرانيهايي در مورد توليد اوپك وجود دارد اما اعلام مي كنيم حتي در فصل چهارم هم مي توانيم نفت كافي توليد كنيم.

وي تصريح كرد: اوپك مسووليت خود را براي سرمايه گذاري جهت افزايش توليد انجام مي دهد و مقصود ما از بازار يك مسووليت جمعي است كه براي اعضاي اوپك ايجاد مي شود.

شيخ احمد الصباح گفت: افزايش قيمتها به نفع هيچ كشوري نيست ما به فكر كشورهاي در حال توسعه هستيم و مي خواهيم بازار ثابتي در فصل سوم و چهارم ايجاد كنيم.

وزير نفت كويت ادامه داد: رشد اقتصادي جهان هم اكنون 2/4 است و تنها نگراني ما رشد اقتصادي كشورهاي فقير است.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر دليل تغيير سبد اوپك گفت: فرهنگ بازار در سال 2004 و 2005 تغيير كرد و ما شاهد افزايش قيمت هستيم. زماني كه در بازار تغيير ايجاد مي شود ما هم خود را با بازار هماهنگ مي كنيم .

وي گفت: هم اكنون ما هيچ قيمت پيشنهادي نداديم و هيچ زمان اوپك قيمتي را پيشنهاد نمي كند. اما اذعان مي كنيم قيمت نفت اوپك هم اكنون بالاست اما درباره اعضاء و سهميه توليد آنها نظري نداريم.

وزير نفت كويت هم چنين تصريح كرد: در نهايت كل ميزان اوپك به ميزان تقاضاي بازار مي رسد و ما در سالهاي گذشته نشان داديم كه توليد ما مي تواند به آن پاسخگو باشد. همچنين اعلام شد جلسه بعدي اوپك 7 ژوئن خواهد بود.