حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیم فولادخوزستان با آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: ما با تفکر برد و کسب سه امتیاز به هرمزگان می‌رویم اما کار ساده‌ای نخواهیم داشت. آلومینیوم در این مسابقه میزبان است و همچنین بازیکنان این تیم انگیزه زیادی دارند.

وی درباره اینکه برای بازی دفاعی آلومینیوم چه برنامه‌هایی دارد، تاکید کرد: آلومینیوم در بازی‌های خارج از خانه برای به دست آوردن امتیاز دست به هر کاری می‌زند ولی معمولا در خانه خود متفاوت‌ است و هجومی‌تر بازی می‌کند.

سرمربی تیم فولاد خاطرنشان کرد: اکبر میثاقیان از دوستان صمیمی من است و ما هر روز با هم در ارتباط هستیم. ما از تفکرات هم به خوبی شناخت داریم و برای به دست آوردن سه امتیاز بازی می‌کنیم.

فرکی در پایان گفت: برای این مسابقه ایوب والی را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم و سایر بازیکنان می‌توانند تیم را همراهی کنند. قرار است ساعت 18 امروز با پرواز مستقیم به هرمزگان برویم که امیدوارم به خاطر گرد و خاک مشکلی در پرواز ما به وجود نیاید.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در چهارمین دیدار خود در لیگ دوازدهم، دوشنبه شب میهمان تیم آلومینیوم هرمزگان است.