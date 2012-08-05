  1. ورزش
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

فرکی در گفتگو با مهر:

بازی ساده‌ای مقابل آلومینیوم نداریم/ تیم میثاقیان در خانه دفاعی بازی نمی‌کند

بازی ساده‌ای مقابل آلومینیوم نداریم/ تیم میثاقیان در خانه دفاعی بازی نمی‌کند

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: بازی با تیم‌هایی مثل آلومینیوم هرمزگان که هدفشان ماندن در لیگ برتر است ساده نیست و ما کار سختی برابر آنها خواهیم داشت.

حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیم فولادخوزستان با آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: ما با تفکر برد و کسب سه امتیاز به هرمزگان می‌رویم اما کار ساده‌ای نخواهیم داشت. آلومینیوم در این مسابقه میزبان است و همچنین بازیکنان این تیم انگیزه زیادی دارند.

وی درباره اینکه برای بازی دفاعی آلومینیوم چه برنامه‌هایی دارد، تاکید کرد: آلومینیوم در بازی‌های خارج از خانه برای به دست آوردن امتیاز دست به هر کاری می‌زند ولی معمولا در خانه خود متفاوت‌ است و هجومی‌تر بازی می‌کند.

سرمربی تیم فولاد خاطرنشان کرد: اکبر میثاقیان از دوستان صمیمی من است و ما هر روز با هم در ارتباط هستیم. ما از تفکرات هم به خوبی شناخت داریم و برای به دست آوردن سه امتیاز بازی می‌کنیم.

فرکی در پایان گفت: برای این مسابقه ایوب والی را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم و سایر بازیکنان می‌توانند تیم را همراهی کنند. قرار است ساعت 18 امروز با پرواز مستقیم به هرمزگان برویم که امیدوارم به خاطر گرد و خاک مشکلی در پرواز ما به وجود نیاید.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در چهارمین دیدار خود در لیگ دوازدهم، دوشنبه شب میهمان تیم آلومینیوم هرمزگان است.

کد مطلب 1666018

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