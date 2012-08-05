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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

عملیات اجرایی شش طرح عمرانی در قزوین آغاز شد

عملیات اجرایی شش طرح عمرانی در قزوین آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور شهردار قزوین، عملیات اجرایی شش طرح عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه یک قزوین با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 700 میلیون تومان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور مسعود نصرتی شهردار قزوین، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر، فرامرز صادقی شهردار منطقه یک، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری کلنگ احداث شش طرح عمرانی در محدوده شهرداری منطقه یک قزوین به زمین زده شد.

این طرح ها شامل بوستان و تفرجگاه پنج هکتاری باغ آخوند و بوستان ملاخلیلا،‌ بستر سازی رودخانه نواب برای جمع آوری فاضلاب منطقه در فاز سه به مساحت 10 هزار و 780 مترمربع، احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی در پل هوایی هفت دی و تقاطع ولیعصر با 12 چشمه، پیاده رو سازی خیابان امام خمینی(ره) به طول 25 هزار متر و پیاده روسازی خیابان تهران قدیم به طول یک هزار و 600 متر است.
 
شهرداری منطقه یک قزوین برای اجرای این طرح ها بالغ بر سه میلیارد و 920 میلیون تومان هزینه خواهد کرد.
 
مسعود نصرتی شهردار قزوین در مراسم کلنگ زنی طرح های یاد شده اظهارداشت:‌ بوستان بزرگ ملاخلیلا پس از بوستان باراجین بزرگترین بوستان و تفرچگاه شهری قزوین خواهد بود که با دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در مدت 18 ماه توسط شرکت سازندگی انصار ساخته خواهد شد.
 
وی افزود: این بوستان در جنوب شهر قزوین نقش پارک مسافری و بوستان منطقه ای و فرامنطقه ای را ایفا خواهد کرد و در ایجاد نشاط و شادابی و گذران اوقات فراغت خانواده ها نیز نقش مهمی خواهد داشت.
 
فرامرز صادقی شهردار منطقه یک قزوین هم در این مراسم اظهارداشت: این بوستان در کمربندی جمهوری اسلامی قرار دارد و برای تملک زمین آن بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.
 
وی بیان کرد: با اجرای طرحهای عمرانی در مناطق جنوبی شهر قزوین ضمن توزیع عادلانه امکانات شهری زمینه برخورداری همه شهروندان از  طرحها عمرانی را فراهم خواهیم کرد.
کد مطلب 1666021

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