به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شنبه شب در آیین گشایش نمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) اراک افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی را مورد توجه و تاکید قرار داده اند بنابراین کارشناسان و مدیران برای تبیین آن در جامعه تلاش کنند.

وی گفت: دستگاه های حمایتی می توانند در راستای حمایت بیشتر از کار آفرینان و مهارت آموزی فعالان این عرصه برنامه ریزی و تلاش کنند.

وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای توانمندی مددجویان خود تاکنون اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند که برپایی این بازارچه و نمایشگاه نمونه بارز آن است.

وی افزود: مددجویان کمتیه امداد امام خمینی(ره) با حمایت این نهاد در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی درخشیده اند.

نمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) اراک به مدت یک هفته در ورزشگاه 15 هزار نفری امام خمینی(ره) اراک از ساعت 18 تا 23 برای بازدید عموم دایر است.