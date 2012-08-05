رمضان و رسوم ایرانیان؛ جایگاه سنتهای دینی

یکی از مؤلفه‌های کلیدی در نگهبانی و معرفی هویت ایرانی، آیین‌ها و رسوم ملی و مذهبی هستند که به واسطه دیرینگی و فراگیری از اهمیت والایی برخوردارند.

باید توجه داشت که سنت هر کشور عنصر بنیادین آن کشور محسوب می‌شود و بی‌تردید ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، عناصر فرهنگی و سنتی عامل دوام و بقای جامعه بوده و از آنها که قابلیت بازآفرینی ندارد، در تعارض با زندگی امروزی نیستند.

مردم ایران اسلامی در شهرهای مختلف با دل و جان و با ایمان کامل به استقبال ماه مبارک رمضان رفته و این شور و شوق در جای جای ایران اسلامی موج می زند.

مسلمانان رمضان را، ماه رحمت و بخشش گناهان و فرصتی برای غبار روبی دلهایشان از هر چه زشتی و ناپاکی است دانسته و درصددند به هم نیکی کنند و اخلاقیات و انسانیت را بر منافع شخصی ترجیح دهند.

این فرصت زمینه ای برای نهادینه شدن این رفتارهای انسان دوستانه است و در واقع از آثار پربرکت ماه مبارک رمضان است. رمضان فرصتی جهت تمرین غلبه بر نفس اماره و دوری از شهوات است. در این تلاش بعد روحی و معنوی انسان ارتقا می‌یابد و به تعالی می رسد.

در ایران اسلامی در شهرهای مختلف، اقوام مختلف با ورود ماه مبارک رمضان خود را برای استقبال از این ماه آماده می کنند. این شور و شوق و حس معنوی در همه شهرها موج می زند.

ماه رمضان برای مسلمانان تنها یک آیین مذهبی ویژه نیست بلکه یک فرهنگ است که در درون هر مسلمان فارغ از رنگ و نژاد، نهادینه شده است و ایرانیان مسلمان نیز از این جریان مستثنی نیستند.

مردم ایران، از دیر باز مانند هر تمدن دیرینه‌ای، برای بسیاری از مناسبتنهای ملی و مذهبی خود، آیینهای ویژه‌ای برگزار می‌کردند. پس از ورود اسلام به ایران نیز بسیاری از مناسبتهای اسلامی، رنگ و بوی ایرانی به خود گرفت و حتی ایرانیان آیینها و مراسم های جدیدی را برای اسلام خلق کردند که پیشتر وجود نداشت.

رمضان نیز یکی از مناسبتهای اسلامی است که پس از ورود به ایران رنگ و بویی ایرانی به خود گرفت و مردم این سرزمین کهن، آیینهای رمضان را به شیوه خود برگزار می‌کنند.

مردم هر منطقه از ایران زمین، فراسوی انجام فرایض مذهبی و مناسبت‌های ویژه این ماه، آداب و رسوم خاص منطقه خود را نیز انجام می‌دهند که برگزاری این مراسم و آداب و سنن ویژه در استان‌ها و مناطق مختلف کشور به نوعی وابسته به تاریخ، سنت و فرهنگ آن منطقه است.

مردم شهرهای مختلف ایران ماه رمضان را با آداب و رسوم های مختلف برگزار می کنند. در این میان هر شهری بنا به نوع فرهنگ به برگزاری مراسمی می پردازد که اختصاص به این ماه دارد.