به گزارش خبرنگار مهر، آکو استویچکوف، مهاجم مقدونیهای ذوبآهن که هفته گذشته با ذوبآهن قرارداد امضا کرد، طی روزهای گذشته در تمرینات تیم اصفهانی حضور داشت و چند جلسه با ذوبآهن تمرین کرد.
مسئولان ذوبآهن اعلام کردند که ITC این بازیکن ملیپوش تیم ملی مقدونیه شب گذشته صادر شد و به دست باشگاه ذوبآهن رسید اما با توجه به اینکه کارت بازی او هنوز از سوی فدراسیون صادر نشده، این بازیکن احتمالا در شهرآورد به میدان نخواهد رفت.
ذوبآهن در شهرآورد اصفهان در کنار استویچکوف، از قاسم حدادیفر نیز به دلیل مشکلات سربازی نمیتواند استفاده کند.
دیدار تیمهای ذوبآهن و سپاهان در چارچوب رقابتهای هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، دوشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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