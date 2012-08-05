به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان، اعضای تشکل های دانشجویی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فردا دوشنبه در واکنش به کشتار مردم مظلوم میانمار مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع می کنند.

علت این تجمع سکوت مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم میانمار اعلام شده است.

این تجمع دانشجویی از ساعت 10:30 مقابل دفتر سازمان ملل برگزار می شود.

پیش از این بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل انزجار خود از سکوت نهاد های بین المللی درباره کشتار مردم میانمار را اعلام کرده بودند.