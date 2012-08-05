ایجاد بازارچه های دانشجویی در دانشگاه تبریز

دکتر سید محمد تقی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازارچه های دانشجویی از صبح تا 12 شب فعال هستند .

وی ادامه داد: اداره این بازارچه‌های دانشجویی توسط خود دانشجویان انجام می گیرد، اکثر مایحتاج دانشجویان در این باراچه ها توسط دانشجویان ارایه می شود.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: در این بازارچه ها از عینک فروشی، تعمیرات لپ تاپ تا پختن آش و نان توسط دانشجویان ارایه می شود.

وی درباره اینکه آیا محصولات مورد نیاز دختران و پسران به صورت جداگانه در این بازارچه ارایه می شود گفت: خیر ولی برخی از دانشجویان فقط به ارایه محصولات مورد نیاز خانم ها در این بازاچه می پردازند.

