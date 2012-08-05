  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

ایجاد بازارچه های دانشجویی در دانشگاه تبریز

ایجاد بازارچه های دانشجویی در دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز از ایجاد بازاچه های دانشجویی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر سید محمد تقی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازارچه های دانشجویی از صبح تا 12 شب فعال هستند .

وی ادامه داد: اداره این بازارچه‌های دانشجویی توسط خود دانشجویان انجام می گیرد، اکثر مایحتاج دانشجویان در این باراچه ها توسط دانشجویان ارایه می شود.
 
رئیس دانشگاه تبریز گفت: در این بازارچه ها از عینک فروشی، تعمیرات لپ تاپ  تا پختن آش و نان توسط دانشجویان ارایه می شود.
 
وی درباره اینکه آیا محصولات مورد نیاز دختران و پسران به صورت جداگانه در این بازارچه ارایه می شود گفت: خیر ولی برخی از دانشجویان فقط به ارایه محصولات مورد نیاز خانم ها در این بازاچه می پردازند.
 
کد مطلب 1666047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها