  1. فرهنگ و ادب
۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۲

فریبا خانی در گفتگو با مهر:

«آدامس با طعم اکالیپتوس» حاصل تجربه‌های من در روزنامه‌نگاری کودک است

«آدامس با طعم اکالیپتوس» حاصل تجربه‌های من در روزنامه‌نگاری کودک است

فریبا خانی مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه و داستانک‌های خود را در قالب مجموعه‌ای با نام «آدامس با طعم اکالیپتوس» از سوی نشر قطره منتشر کرد.

فریبا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این مجموعه داستان گفت: مجموعه داستان «آدامس با طعم اکالیپتوس» نخستین تجربه من در حوزه داستان به شمار می‌رود و علت اصلی تالیف آن نیز به تجربه 7 - 8 ساله من درخبرنگاری حوزه روزنامه‌نگاری اجتماعی کودک و نوجوان برمی‌گردد. به همین خاطر می‌توانم ادعا کنم که داستان‌ها و داستانک‌های این کتاب همگی به نوعی تجربی است و برای نوشته شدن راه‌ها و سبک‌های مختلفی را پیموده‌اند.

وی ادامه داد: داستان‌های این کتاب بیشتر در فضای سوررئال نوشته شده است و از فضاهای واقعی برای بیان آنها عبور کرده‌ام. در واقع این داستان‌ها راوی نوعی حرکت میان خواب و رویا در فضای واقعی پیرامون ماست.

به گفته خانی، پیوند میان دنیای واقعی انسان‌ها و عالم رویا و خیال و قدرت داستان در به تصویر کشیدن این فضا او را به سمت خلق چنین فضاهای خیال‌انگیزی در داستان هدایت کرده است و بر خاطر یکسان بودن محتوای روایی این فضاها  بوده است که وی داستان و داستانک‌های این مجموعه را در کنار هم در این کتاب منتشر کرده است.

این نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه کودک و نوجوان ادامه داد: این کتاب 19 داستان کوتاه و 8 داستانک را شامل می‌شود که پیش از این برخی از آنها در روزنامه‌ها منتشر شده و نشر قطره آنها را در قالب یک مجموعه به بازار ارائه کرده است.

خانی در ادامه از تدوین کتابی با موضوع خاطرات کودکی خبر داد و گفت: در طول سال‌هایی که فعالیت خبری و روزنامه‌نگاری انجام دادم، خاطرات کودکی شخصیت‌های زیادی را جمع کردم که تا پیش از این منتشر نشده بود. من هم تلاش نکردم تا آنها را به داستان تبدیل کنم و آنها را به همان شیوه خودشان روایت کرده‌ام که نشر پیدایش در تدارک انتشار آن است.

کد مطلب 1666052

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