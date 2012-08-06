فریبا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این مجموعه داستان گفت: مجموعه داستان «آدامس با طعم اکالیپتوس» نخستین تجربه من در حوزه داستان به شمار میرود و علت اصلی تالیف آن نیز به تجربه 7 - 8 ساله من درخبرنگاری حوزه روزنامهنگاری اجتماعی کودک و نوجوان برمیگردد. به همین خاطر میتوانم ادعا کنم که داستانها و داستانکهای این کتاب همگی به نوعی تجربی است و برای نوشته شدن راهها و سبکهای مختلفی را پیمودهاند.
وی ادامه داد: داستانهای این کتاب بیشتر در فضای سوررئال نوشته شده است و از فضاهای واقعی برای بیان آنها عبور کردهام. در واقع این داستانها راوی نوعی حرکت میان خواب و رویا در فضای واقعی پیرامون ماست.
به گفته خانی، پیوند میان دنیای واقعی انسانها و عالم رویا و خیال و قدرت داستان در به تصویر کشیدن این فضا او را به سمت خلق چنین فضاهای خیالانگیزی در داستان هدایت کرده است و بر خاطر یکسان بودن محتوای روایی این فضاها بوده است که وی داستان و داستانکهای این مجموعه را در کنار هم در این کتاب منتشر کرده است.
این نویسنده و روزنامهنگار حوزه کودک و نوجوان ادامه داد: این کتاب 19 داستان کوتاه و 8 داستانک را شامل میشود که پیش از این برخی از آنها در روزنامهها منتشر شده و نشر قطره آنها را در قالب یک مجموعه به بازار ارائه کرده است.
خانی در ادامه از تدوین کتابی با موضوع خاطرات کودکی خبر داد و گفت: در طول سالهایی که فعالیت خبری و روزنامهنگاری انجام دادم، خاطرات کودکی شخصیتهای زیادی را جمع کردم که تا پیش از این منتشر نشده بود. من هم تلاش نکردم تا آنها را به داستان تبدیل کنم و آنها را به همان شیوه خودشان روایت کردهام که نشر پیدایش در تدارک انتشار آن است.
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