افزایش دو برابری دستگیری عاملان مواد مخدر در شهرستان مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رستمیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه میزان دستگیری عاملان فروش، توزیع و مصرف کنندگان موادمخدر امسال نسبت به سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است، گفت: برخورد قاطعانه پلیس با فروشندگان، توزیع و مصرف کنندگان موادمخدر از خواسته های مهم مردم است.

وی اظهار داشت: افزایش 9.5 درصدی تماس های مردمی با مرکز فوریت های پلیس 110 در سالجاری نشان دهنده اعتماد روز افزون جامعه به افراد پلیس است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و کنترلی پلیس در برخورد با مسائل اجتماعی، گفت: در این شهرستانتا پایان تیرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، وقوع سرقت 39 درصد کاهش و کشف سرقت نیز 12 درصد افزایش یافته است.

رستمیان عنوان کرد: امسال تصادفات جرحی 11 درصد و تعداد مصدومین حوادث رانندگی در این شهرستان 9 درصد کاهش داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مردم و اعضای شورای دو روستای تاش و کاظمی شهرستان شاهرود از تلاش ماموران پلیس شهرستان مهدیشهر در دستگیری سارقان قدردانی کردند.

این در حالی است که چندی پیش، ماموران انتظامی شهرستان مهدیشهر یک باند سرقت احشام روستاهای شاهرود را با اقدام به موقع شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.