محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی نمایه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: پیش از این مرحله اول رونمایی از نرم‌افزار «دوسیه جراید» انجام شده است که طی آن قسمت اول این نرم‌افزار رونمایی شد. اما طی مراسمی که فردا برگزار می‌شود در واقع نسخه تکمیلی قسمت اول این نرم‌افزار رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در نرم‌افزار دوسیه جراید 2، 60 عنوان نشریه از مطبوعات دوره قاجار و زمان حکومت پهلوی اول و دوم، به صورت نسخه دیجیتالی درآمده‌اند که مجموعه کم نظیری را رقم زده‌اند. البته ممکن است از هر عنوان نشریه از دوره‌های مذکور، حدود 200 یا 500 شماره منتشر شده باشد که در این نرم‌افزار، نمایه‌سازی شده‌اند. در مجموع این نرم‌افزار 350 هزار صفحه مطلب را شامل می‌شود.

مدیرعامل موسسه نمایه ادامه داد: شاید بتوان دو نرم‌افزار شماره یک و دوی «دوسیه جراید» را بزرگ‌ترین آرشیو دیجیتالی مطبوعات ایران دانست که قابلیت‌هایی چون جستجوی دقیق، بزرگنمایی و امکان عدم نیاز به نصب و نرم‌افزار جانبی را داراست و می‌تواند بانکی از اطلاعات را برای پژوهشگران تاریخ و مطبوعات کشورمان فراهم کند.

اخضریان کاشانی گفت: این نرم‌افزار، فردا دوشنبه 16 مرداد طی مراسمی که پیش از ضیافت افطار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اهالی فرهنگ، در محل مجلس برپا می‌شود، در سالن مشروطه رونمایی خواهد شد.