103 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان کردستان پرداخت شد

سیامک چراغیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 50 نوع قرارداد در قالب مشارکت مدنی و فروش اقساطی به ارزش 103 میلیارد و 690 میلیون ریال به صادر کنندگان در استان کردستان پرداخت شده است.

وی افزود: در طول دو سال فعالیت شعبه کردستان بانک توسعه صادرات بیش از 150 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و بیش از 14 میلیون دلار نیز حواله جات ارزی مبادله شده است.

رئیس شعب بانک توسعه صادرات کردستان بیان کرد: در سال جاری با توجه به افزایش سقف تسهیلات پرداختی، به اشخاص حقوقی سه میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می شود.

چراغی به نرخ سود دریافتی بانک توسعه صادرات اشاره کرد و یادآور شد: در بخش ریالی از عقود مشارکتی 18 درصد و از عقود مبادله ای 15 درصد سود دریافت می شود که کف نرخ سود اعلام شده از طرف بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه در بخش ارزی بانک شش درصد در سال سود دریافت می کند، یادآور شد: این نرخ سود برای صادر کننده نمونه به 5.5 درصد کاهش می یابد و اگر صادر کننده ای از وثیقه صندوق ضمانت صادرات استفاده کند یک درصد نرخ سود کمتری پرداخت می کند.

رئیس شعب بانک توسعه صادرات کردستان ادامه داد: در سال جاری نسبت به سال گذشته میزان تسهیلات پرداخت شده به افراد متقاضی از نظر ریالی 102 درصد افزایش یافته است.

چراغیان در پایان اظهار داشت: در سال 89 تسهیلات پرداختی بانک توسعه صادرات در کردستان 46 میلیارد و 330 میلیون ریال و در قالب 19 فقره بوده است که این میزان در سال گذشته به 40 فقره و به مبلغ 93 میلیارد و 545 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.