حق راه آهن با برگزاری بازی در ورزشگاه تختی ضایع شد/ به تراکتور تعصب دارم

کاظم امانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیم ر‌‌اه‌‎آهن برابر تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: تراکتورسازی تیم من است و تعصب خاصی به این تیم محبوب تبریزی دارم اما باید مدافع باشگاهی باشم که در آن کار می‌کنم. در مجموع دوست دارم هر دو تیم بازی خوبی را انجام دهند و هر تیمی که بهتر باشد، برنده شود.

وی دایی را مرد روزهای سخت دانست و افزود: راه‌آهن در این مدت با هدایت دایی عملکرد خوبی داشته است و مقابل تیم‌هایی که برابر‌مان فوتبال بازی می‌کنند، نتایج قابل قبولی را بدست آورده است. قطعا با توجه به روند رو به رشد راه‌آهن و امتیازی که در اصفهان کسب کرد، بازیکنان باانگیزه بالا و هماهنگی مطلوب برای موفقیت در این بازی به میدان می‌روند.

قائم مقام باشگاه راه‌آهن با اشاره به اینکه باشگاه متبوعش با برگزاری این دیدار با تراکتورسازی در ورزشگاه تختی شدیدا مخالفت کرده است، افزود: به نظر من تماشاگران تراکتورسازی بهترین تماشاگران ایران هستند اما اینکه امتیاز میزبانی را به خاطر مشکلات هواداران تبریزی که بنده آن را اصلا قبول ندارم، از ما گرفتند، اتفاق درستی نیست. این یک تصمیم یک طرفه و به ضرر راه‌آهن بود.

وی اضافه کرد: بازیکنان تیم راه‌آهن در زمین اکباتان تمرین می‌کنند و به این زمین عادت دارند اما اینکه زمین بازی را عوض کنند و بالاجبار 15 میلیون هزینه برگزاری مسابقه را هم از ما دریافت کنند، اتفاق قابل قبولی نیست. با این حرکت حق بخش خصوصی را یک طرفه ضایع کرده‌اند که اصلا نمی‌تواند اتفاق خوبی برای فوتبال ایران باشد.

امانی در مورد رفع مشکلات ورزشگاه راه‌آهن خاطرنشان کرد: مالکان جدید تنها امتیاز باشگاه را خریداری کرده و دخل و تصرفی در دارایی‌ها و امکانات ورزشگاه راه‌آهن ندارند. این زمین استیجاری است و تا پایان فصل 92 - 91 در اختیارمان قرار گرفته است. در این میان اما سعی داریم امکانات ورزشگاه را به استانداردهای AFC نزدیک کنیم تا در مسابقات امسال با مشکلی مواجه نشویم.

وی از نشست روز گذشته مالکان جدید راه آهن با رضوی، یکی از مسئولان شرکت راه آهن خبر داده و گفت: در این نشست به توافقاتی در خصوص پرداخت هزینه‌ها جهت تکمیل امکانات ورزشگاه رسیدیم تا در این راستا کارهای اجرایی برای حل مشکلات رختکن ها، جایگاه خبرنگاران و جایگاه صداوسیما را به انجام رسانیم. هدف ما این است که میزبان خوبی برای تیم‌های لیگ برتری و همچنین مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا باشیم.

امانی در خاتمه تصریح کرد: مالکان جدید باشگاه راه آهن سعی دارند با تزریق به تدریج منابع مالی شرایطی را فراهم کنند که سال آینده بازی‌های راه آهن در ورزشگاهی برگزار شود که در شان این تیم باشد.