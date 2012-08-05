به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهرستان بیجار استفاده از منابع داخلی را یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: یکی‌ از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی استفاده از منابع داخلی، تقویت و توسعه تولیدات داخلی، تکیه بر نیروی انسانی و ظرفیت های مادی است.

وی با اشاره به بصیرت و دانش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال های اخیر، افزود: با وجود سیاست های مدبرانه و پایه چیده شده توسط رهبر فرزانه انقلاب امروز با وجود تحریم ها، با مشکلی برخورد نکرده ایم و نظام تاکنون هیچ چیز کم نگذاشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد مبتنی بر پایه های منابع داخلی می تواند در برابر فشار‌ها و تحریم ها مقاومت کند و دچار بحران نشود و به همین دلیل است که باید در سال تولید ملی زمینه را برای تقویت و توسعه این بخش فراهم کرد.

بیاتیان در پایان با تاکید بر اینکه ایجاد اقتصاد مقاومتی به عزم ملی و جهاد اقتصادی نیاز دارد، عنوان کرد: مردم و مسولان باید کمک کنند تا بهره وری در اقتصاد ایران بالا رود و در این راستا وظیفه و رسالت سازمان ها و دستگاه های دولتی بسیار حساس و مهم است.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت و همراهی مردم در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی در راستای برخورد قاطع با توطئه های دشمنان نظام اسلامی یادآور شد: ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون به خوبی در مقابل دشمن ایستادگی کرده است و در این برهه زمانی نیز باید این روند ادامه داشته باشد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار تخصیص و هزینه به موقع اعتبارات در این شهرستان شد و افزود: انتظار می رود که با پیگیری های صورت گرفته سهم شهرستان بیجار از اعتبارات ملی و استانی در سال جاری افزایش یابد.