مشارکت یک سوم اساتید دانشگاه کشاورزی ساری در طرح ضیافت اندیشه

به گزارش خبرنگار مهر، کریم سلیمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 46 نفر از اساتید برجسته استان همراه با خانواده های آنان به این طرح اعزام شدند.



رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: در سال گذشته 35 نفر از اساتید دانشگاه به این طرح اعزام شدند که رتبه نخست را در این طرح به خود اختصاص داده اند.



وی به اعزام 146 هیئت علمی راه یافته به طرح ضیافت اندیشه به مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: 46 نفر از اساتید برجسته دانشگاه علوم کشاورزی همراه با خانواده ها به این طرح پیوستند.



سلیمانی گفت: 80 درصد اساتید دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان مشغول به این طرح هستند که امیدواریم 20 درصد دیگر به این فیض الهی نائل گردند.



وی تکرار مداوم چنین طرحی را بسیار لازم و اساسی دانست و گفت: به طور حتم آثار بسیار خوبی در جوامع و تولید علم و فرهنگ خواهد داشت.



رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: با توجه به بیانات امام راحل که دانشگاه مبدا تمام تحولات است باید بدانیم که یکی از این تحولات مهم تحول فرهنگی است.



وی بیان داشت: خوشبختانه دانشگاهها به خود آمده اند و در صدد رفع مشکلات حیاتی و چالش های دانشگاهها هستند.