استقرار اتوبوس دیابت در مرکز پایتخت/ صدور پرونده الکترونیکی برای دیابتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، این اتوبوس به مدت یک هفته از ساعت 10 صبح جنب شهرداری منطقه 7 تهران توقف می کند و به تمام مراجعه کنندگان خدمات رایگان می دهد.

در این اتوبوس، پیشگیری از دیابت برای تمام مردم آموزش داده می شود و همچنین آزمایشگاه غربالگری و آزمایشهای تخصصی دیابت نیز قابل ارایه است.

آموزش ارتقا کیفیت زندگی و مراقبت بهتر برای بیماران دیابتی و اطلاع رسانی در حوزه دیابت و سلامت از دیگر اقدامات و خدمات قابل ارایه در این اتوبوس است.

دکتر محمد مهدی گلمکانی مدیر کل سلامت شهرداری تهران، در آیین افتتاح این اتوبوس با بیان اینکه 50 درصد بیماران دیابتی از بیماری خود خبر ندارند اظهار داشت‌: هدف اصلی از راه اندازی اتوبوس دیابت، فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت بین آحاد جامعه در خصوص بیماری دیابت است.

وی گفت:‌ دیابت بیماران خود را از بین افراد کم تحرک ، مبتلایان به استرس زیاد و کسانی که تغذیه شیوه زندگی نامناسبی دارند ، انتخاب می کند به همین علت اطلاع رسانی و دادن آگاهی به این افراد گام بزرگی جهت پیشگیری از بیماری خاموش دیابت است.

گلمکانی اظهار داشت:‌ توقف اتوبوس دیابت در اکثر مواقع در مناطق محروم تهران است زیرا مردم این محلات دسترسی کمتری به خدمات پزشکی دارند.

دکتر امیر کامران نیکوسخن عضو فدراسیون بین المللی دیابت نیز با تاکید بر اینکه آموزش در دیابت نهادینه نشده است اظهارداشت:‌ این در حالی است که آموزش، اساس درمان دیابت است.

وی گفت‌: بیماری دیابت و کنترل آن به مشارکت بیمار در امر درمان بستگی دارد و اگر دیابتی آموزش های لازم را فرا نگیرند دچار عوارض این دیابت از جمله مشکلات زخم پا و عوارض کلیوی و قلبی می شوند.

نیکوسخن افزود‌: هر دیابتی در وهله نخست حداقل به 15 ساعت آموزش نیاز دارد این در حالی است که نبود آموزش به دیابتی از جمله مشکلات کنترل این بیماری در کشور است.

وی اظهارداشت:‌ در کشورهای توسعه یافته ، اگر بیمار دیابتی آموزش نبیند نمی تواند از خدمات بیمه ای استفاده کند این در حالی است که بیمه های کشورمان هنوز هزینه های آموزش را تقبل نکرده اند.

نیکوسخن اضافه کرد: ‌راه اندازی این اتوبوس هر چند به صورت سمبلیک است اما حداقل، پیام رسان نهادینه کردن فرهنگ آموزش در دیابت است.

دکتر کورش اعتماد مشاور معاون بهداشتی وزارت بهداشت و رئیس واحد بیماریهای غیر واگیر نیز اظهار داشت‌:‌ هر چند بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود خبر ندارند تا اقدامات کنترلی را انجام دهند اما آن دسته از بیمارانی که از دیابت خود نیز اطلاع دارند نیز در اکثر مواقع از مراقبت خوبی برخوردار نبوده و آموزشهای لازم را فرا نگرفته اند.

وی اظهارداشت:‌ در زمان حاضر پرونده الکترونیک برای دیابتی های 16 استان کشور در حال تهیه است که در این راستا روند بیماری این افراد تحت پیگیری قرار گرفته و در صورتی که به متخصص نیاز داشته باشند فرایند معرفی آنها انجام می شود.

به گفته دکتر اسدالله رجب رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت بیش از 8 درصد جمعیت ایران یعنی رقمی بالغ بر پنج میلیون و میلیون نفر 500 هزار نفر به دیابت مبتلا هستند.

براساس جدیدترین برآوردهای فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) هم اکنون بیش از 285 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند و تا سال 2030 شمار مبتلایان به این بیماری به 438 میلیون نفرخواهد رسید. این در حالی است که کمتر از سه دهه پیش شمار بیماران مبتلا به دیابت فقط 30 میلیون نفر بود.