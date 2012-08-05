10 تن مرغ منجمد طی چند روز آینده در نیکشهر عرضه خواهد شد

عبدالستار بارکزئی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 30 تن برنج با قیمت هر کیلو هفت هزار و 500 ریال و پنج تن مرغ منجمد به قرار هر کیلو 47 هزار ریال از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون در نیکشهر توزیع شده است.

وی گفت: مقرر شده است پنج واحد صنفی در نیکشهر با تخفیف 20 درصد اجناس مورد نیاز مردم را عرضه کنند.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون هزار و 407 واحد صنفی در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفتند که 128 واحد صنفی متخلف شناسایی و به پرداخت 180 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.