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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

10 تن مرغ منجمد طی چند روز آینده در نیکشهر عرضه خواهد شد

10 تن مرغ منجمد طی چند روز آینده در نیکشهر عرضه خواهد شد

نیکشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نیکشهر گفت: طی چند روز آینده 10 تن مرغ منجمد با قیمت مصوب هر کیلو 44 هزار ریال در این شهرستان عرضه خواهد شد.

عبدالستار بارکزئی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 30 تن برنج با قیمت هر کیلو هفت هزار و 500 ریال و پنج تن مرغ منجمد به قرار هر کیلو 47 هزار ریال از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون در نیکشهر توزیع شده است.

وی گفت: مقرر شده است پنج واحد صنفی در نیکشهر با تخفیف 20 درصد اجناس مورد نیاز مردم را عرضه کنند.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون هزار و 407 واحد صنفی در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفتند که 128 واحد صنفی متخلف شناسایی و به پرداخت 180 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نیکشهر از مردم خواست در صورت مشاهد هرگونه تخلف با تلفن 124 تماس بگیرند و گزارشات خود را ارائه دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 1666087

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