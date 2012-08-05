تقویت فعالیت های تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگی/ حجاب و عفاف نیازمند توجه بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان بیان کرد: کسب جایگاه مناسب در بخش فعالیت های علمی توسط تبلیغات اسلامی در راستای افزایش و ارتقاء جایگاه دین و احکام اسلامی مناسب است.

وی با بیان اینکه فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی از سال گذشته براساس حوزه های فرهنگی بوده است، عنوان کرد: بسترهای انجام فعالیت فرهنگی در استان کردستان بر اساس موقعیت استان فراهم است و تقویت شاخص های فرهنگی و اجرای آن در بین مردم استان لازم است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به انجام برخی از برنامه های اجرا شده تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگی اظهار داشت: راه اندازی محافل جزء خوانی قرآن کریم، راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی قرآن و برگزاری 200 نشست تخصصی برای اقشار تاثیرگذار استان از برنامه های اجرا شده در حوزه فرهنگی در اداره تبلیغات اسلامی در کردستان بوده است.

وی ایجاد فضای گفتمانی در حوزه جوان در قالب گفتگوهای دینی، ساماندهی و تقویت مادی و معنوی تشکل های دینی، ارتقاء مداحان اهل بیت به 450 نفر، شناسایی 32 گروه مداحی، فعالیت 405 کانون فرهنگی راستی و برگزاری مراسم اعتکاف با حضور چهار هزار نفر از جوانان استان را از دیگر برنامه های اجرا شده در حوزه فرهنگی در اداره تبلیغات اسلامی عنوان کرد.

حجت الاسلام صفی یاری طرح قرانی مصباح الهدی را یکی دیگر از برنامه های ارتقاء شاخص فرهنگی و اسلامی دانست و اعلام کرد: راه اندازی مرکز خدمات رسانی فرهنگی، راه اندازی مرکز مشاور بشری از دریچه دین، راه اندازی و عرصه محصولات فرهنگی در چهار شهرستان، پژوهشکده مجازی باقر العلوم، کتابخانه های تخصصی در حوزه دین، اهتمام جدی به پیشکسوتان قرآن و راه اندازی وب سایت تشکل های دینی بانوان استان از برنامه های انجام شده در حوزه مجازی و کتابخانه ای است.

وی بیان کرد: راه اندازی بخش کردی سایت تبیان، کسب جایگاه مناسب در بخش فعالیت های علمی، برگزاری سه همایش منادیان وحدت، راه اندازی دبیرستان های صدرا در سطح استان، افتتاح مجتمع فرهنگی نور در شهرستان های استان کردستان و دبیرستان های معارف اسلامی نیز در طول سال گذشته انجام شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه جمعیت بانوان در شوراهای برنامه ریزی و سیاست گذاری برنامه های تبلیغات اسلامی افزایش یافت، اظهار داشت: شاخص های حجاب و عفاف بر اساس قران انتخاب می شود و در این زمینه نیز تبلیغات کتابی را با این عنوان چاپ کرده است.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه مرکز دائمی عرصه محصولات پوشش حجاب و عفاف راه اندزای می شود، عنوان کرد: معضل بدحجابی در استان وجود دارد که در شان مردم فرهنگی استان نیست و باید این نگاه با انجام کار فرهنگی لازم توسط دستگاه های زیربط تغییر کند.

وی با بیان اینکه جوانان استان نیز به عنوان قشر تاثیرگذار استان نیازمند داشتن برخی برنامه های ویژه هستند، افزود: در خصوص پدیده قاچاق طرح های متناسب با استان اجرا می شود که برگزاری چند همایش در بانه و مریوان با محوریت دوری از این مواد نیروزا و تقویت معارف دینی و شرعی اسلام انجام شده است.