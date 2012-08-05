20 بازیکن تیم ملی والیبال به فدراسیون جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بازیکنان معرفی شده به فدراسیون جهانی والیبال عبارتند از: شهرام محمودی، سعید مصطفی‌وند، سامان فائزی، میرسعید معروف، فرهاد قائمی، سیدمحمد موسوی، حمزه زرینی، فرهاد ظریف، علیرضا نادی، امیر غفور، مجتبی میرزاجانپور، پوریا فیاضی، مهدی مهدوی، آرش کشاورزی، علیرضا مباشری، یاشار شاهینی، پیمان کریمی، محمدطاهر وادی، ناصر رحمانی و محمدرضا سلیمانی

از مجموع 20 بازیکن معرفی شده به فدراسیون جهانی والیبال، 12 نفر برای دیدار با مصر انتخاب می‌شوند.

تیم ملی والیبال ایران در چارچوب رقابت‌های گزینشی المپیک طی دو دیدار به مصاف مصر می‌رود. این دو دیدار روزهای دهم و دوازدهم شهریورماه برگزار می‌شود. تیم ایران در صورت پیروزی در مجموع دو دیدار، 17 و 19 شهریورماه در تهران میزبان ژاپن خواهد بود.