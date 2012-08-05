طرقبه برای اجرای نظام آموزشی جدید آماده است/احداث 15 کلاس ششم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیرمحمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برگزاری دوره آموزشی برای معلمان پایه های دوم و ششم و تأمین فضای مورد نیاز اجرای نظام جدید آموزشی، مقدمات اجرای این طرح در شهرستان طرقبه شاندیز فراهم شده است.

وی افزود:هفتاد و دو نفر از آموزگاران پایه های دوم و ششم ، مرداد و شهریور ماه جاری در محل هنرستان صیفی حصار، آموزش های لازم را در زمینه مهارت های آموزشی این پایه ها را فرا می گیرند.

مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز از احداث 15 کلاس درس جهت جبران کمبود فضای آموزشی مورد نیاز برای تشکیل کلاس پایه ششم خبر داد و گفت: تمام اقدامات و تمهید مقدمات لازم برای آغاز سال تحصیلی بر مبنای نظام آموزشی جدید صورت پذیرفته است.

شیر محمدی بیان کرد: مراحل اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در این شهرستان فراهم شده است.