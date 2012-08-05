دو تابلوی محمد احصایی در تهران به سرقت رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دو تابلوی نقاشیخط نفیس از محمد احصایی هنرمند پیشکسوت ایرانی و چند اثر هنری دیگر متعلق به مجموعه‌ای خصوصی در شمال تهران به سرقت رفت. این تابلوها از جمله آثار شاخص این هنرمند محسوب می‌شوند که مالک فعلی، آنها را در سال 1387 خریداری کرده است.

تابلوی به سرقت رفته اول باعنوان "محبت"، مربوط به سال 1383 است که امضای احصایی 83 در حاشیه پایین آن به چشم می‌خورد. تابلوی محبت در چهار لت(تکه) کشیده شده که ابعاد هر لت 89 در 89 سانتی‌متر و ابعاد کلی تابلو 180 در 180 سانتی‌متر است. این تابلو با تکنیک ترکیب مواد روی بوم به اجرا درآمده است.

تابلوی به سرقت رفته دیگر از مجموعه معروف این هنرمند تحت عنوان ذکر تصویری "الله" است و سماع نام دارد. سال اجرای این اثر 1992 است و ابعاد کلی آن 86 در 86 سانتی‌متر. این اثر که با تکنیک گواش و رنگ اتومبیل روی مقوا اجرا شده جزو دیگر آثار ارزشمند این هنرمند است که شامگاه جمعه 13 مرداد از محل نگهداری آنها در شمال تهران به سرقت رفته و پلیس در حال تحقیقات برای پیدا کردن سارقان این تابلوهاست.

از نکات مهم در مورد این دو تابلو آن است که هر دو دارای برگه اصالت اثر (Certificate of Authenticity) هستند. سرقت دو تابلوی مدرن از یک هنرمند مشهور، بی‌شک اتفاقی مهم در هنر معاصر ایران به حساب می‌آید و حال این پرسش مطرح می‌شود در قبال سرقت آثار هنری چه راهکاری وجود دارد؟ اگر این آثار به خارج از کشور منتقل شوند آیا راهکاری قانونی برای بازپس‌گیری آنها از طریق پلیس بین‌الملل وجود دارد؟