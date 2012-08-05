تاکید دوباره شورا بر غیرکارشناسی بودن جدایی ری از پایتخت

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره موضوعات مطرح شده در جلسه غیر علنی امروز شورای شهر تهرا ن گفت: در جلسه امروزبار دیگر به موضوع جدایی ری از پایتخت پرداخته شد و اعضای شورای شهر به جز یک نفر بر غیر کارشناسی بودن این جدایی تاکید کردند.

تشریح جزئیات دیدار با نمایندگان در خصوص جدایی ری / تشکیل کارگروه تخصصی

حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص جلسه امروز شورا به مهر گفت: اعضای شورا در خصوص جلسه نمایندگان مجلس با اعضای شورا و دولت توضیح دادند و بر این اساس قرار است کارگروهی در این خصوص تشکیل و نتایج کارشناسی را به مجلس ارائه کنند.

