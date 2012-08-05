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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

تاکید دوباره شورا بر غیرکارشناسی بودن جدایی ری از پایتخت

تاکید دوباره شورا بر غیرکارشناسی بودن جدایی ری از پایتخت

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از مخالفت دوباره اعضای شورای شهر تهران نسبت به جدایی ری از پایتخت خبر داد و گفت: در جلسه امروز شورا نیز اعضا بر غیر کارشناسی بودن این جدایی تاکید کردند.

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره موضوعات مطرح شده در جلسه غیر علنی امروز شورای شهر تهرا ن گفت: در جلسه امروزبار دیگر به موضوع جدایی ری از پایتخت پرداخته شد و اعضای شورای شهر به جز یک نفر بر غیر کارشناسی بودن این جدایی تاکید کردند.

تشریح جزئیات دیدار با نمایندگان در خصوص جدایی ری / تشکیل کارگروه تخصصی

حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص جلسه امروز شورا به مهر گفت: اعضای شورا در خصوص جلسه نمایندگان مجلس با اعضای شورا و دولت توضیح دادند و بر این اساس قرار است کارگروهی در این خصوص تشکیل و نتایج کارشناسی را به مجلس ارائه کنند.
 

کد مطلب 1666113

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