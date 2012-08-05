5 تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام نبی کوهکن اظهار داشت: ماموران هنگ مرزی نگور و جکیگور از طریق منابع اطلاعاتی از ورود احتمالی مواد مخدر در مرز با خبر شدند.

وی گفت: بر این اساس، بلافاصله نیروهایی از معاونت اطلاعات هنگ و گردان تکاوری 101 شهید زنده روح و گروهان مرزی، با انجام کار اطلاعاتی گسترده و اجرای گشت و کمین و دیدبانی در راستای مراقبت از مرز و مبارزه بی امان با قاچاقچیان به صورت ویژه منطقه را مورد کنترل و مراقبت قرار دادند.

وی افزود: ساعت 21 و 30 دقیقه عوامل اعزامی از پاسگاه مرزی عدالت، چند عابر پیاده را در حد فاصل میله مرزی 221 و 222 مشاهده و دستور ایست صادر کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: آنان بدون اعتنا به هشدار ماموران به مسیر خود ادامه داده و وارد خاک ایران شدند در نتیجه ماموران با اجرای کمین و انسداد کامل مرز، کلیه راه های ورودی و خروجی قاچاقچیان را مسدود کرده و اقدام به ایجاد ردزنی در سطح منطقه نمودند.

وی گفت: ماموران پس از طی مسافتی ساعت هفت و 30 دقیقه، محموله ای از مواد مخدر را که قاچاقچیان به علت انسداد کلیه راه های خروجی امکان انتقال و جابجایی آنها را نداشتند و در شیارهای کوه، مخفی نموده بودند کشف و ضبط کردند.

وی افزود: قاچاقچیان قبل از حضور ماموران و با استفاده از تاریکی هوا و عوارض طبیعی زمین از محل متواری شده بودند.

سردار کوهکن اظهار داشت: در پاکسازی از محل پنج تن و 58 کیلو و 900 گرم مواد مخدر، شامل چهار تن و 435 کیلو و 500 گرم تریاک، 572 کیلوگرم حشیش و 51 کیلو و400 گرم مرفین کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه محموله مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگ تحویل داده شد، گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.