به گزارش خبرنگار مهر ، رسول رسولی ظهر امروز یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف و نمایندگان واحدهای تولیدی شهرستان بناب افزود: سهم مالیات مردم آذربایجان شرقی در سال جاری 684 میلیارد تومان است که 210 میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گفته وی از کل میزان مالیات واریزی استان 87 درصد از تبریز و مابقی 13 درصد را 25 شهرستان استان تأمین می کنند که سهم شهرستان بناب از این مبلغ یک و یک دهم درصد است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: براساس تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه بجز فعالان کشاورزی که بطور کلی معاف از مالیات هستند، معافیت سایر مشاغل منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده است.

وی تأکید کرد: فرهنگ مالیاتی باید در کشور روز به روز گسترش یابد و مهمترین راه توسعه همه جانبه در کشور پرداخت بموقع مالیات از سوی مؤدیان مالیاتی است.

رسولی همچنین با تشریح چگونگی وصول و اعمال قانون تجمیع عوارض، شرایط بخشودگی مؤدیان بدهکار را نیز اعلام کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه اداره کشور بدون پرداخت مالیات میسر نیست، گفت: تحریم نفتی ایران فرصت مناسبی است که آنرا به فرصت تبدیل کنیم و با فرآوری نفت در کشور بدون اتکا به نفت کشور را اداره کنیم.

حجت الاسلام شیخ محمد باقری بنابی افزود: مسئولین باید با برنامه ریزی و تدبیر سعی کنند ضمن کاهش فشار به اصناف، از تعطیلی احتمالی واحدهای تولیدی نیز جلوگیری کنند.

وی یکی از راههای تحقق اهداف مالیاتی را تکریم ارباب رجوع از سوی مسئولین و کارشناسان امور مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه اطلاع رسانی در خصوص اخذ مالیات ضعیف است که امیدواریم به این امر بیشتر پرداخته شود.

نماینده مردم بناب در مجلس همچنین از آمادگی مجلس برای رفع موانع در خصوص قوانین مربوط به مسائل مالیاتی خبرداد و گفت: بنده و سایر نمایندگان استان آماده ایم تا مشکلات مربوطه را در مجلس پیگیری کنیم.

وی در ادامه همچنین بر ارتباط تنگاتنگ اتحادیه های صنفی با مسئولین شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این نشست رؤسای اتحادیه های صنفی و مدیران واحدهای تولیدی به نمایندگی از اصناف و کارخانجات مسائل و مشکلات مربوط به حوزه مالیاتی را مطرح کردند.